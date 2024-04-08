桑德斯服務處縱火嫌犯被捕 恐囚20年
佛蒙特州伯靈頓市警局6日宣布，涉嫌在無黨籍聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)服務處縱火的男子已遭逮捕；該名男子恐面臨最高20年的刑期。
據有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦司法部7日逮捕現年35歲的索格莫尼安(Shant Soghomonian)；他被控在桑德斯位於伯靈頓市的服務處縱火，據警方透露，索格莫尼安原本來自加州北嶺(Northridge)。
根據司法部新聞稿，5日上午，索格莫尼安進入桑德斯服務處所在的建築物三樓，「監視器畫面拍下索格莫尼安在服務處門外，噴灑液體，然後點燃打火機縱火。」
根據調查，嫌犯看到火勢蔓延後，立刻循樓梯間逃逸；火災燒毀服務處門外區域，所幸自動灑水系統啟動撲滅火災，不過波及多個樓層地面積水。雖然火災發生時，大樓與桑德斯服務處內有多人員，所幸都沒有受傷。
得知縱火犯落網後，桑德斯對CNN表示：「我非常感謝市府、州政府以及聯邦執法單位全力合作，針對佛蒙特州服務處縱火案，採取迅速專業的行動，也很慶幸火災發生時，大樓內無人受傷。」並補充道：「感謝大家對我和工作人員的鼎力支持與祝福，在此充滿挑戰的時刻，能繼續為佛蒙特州人服務，我們引以為傲。」
根據司法部表示，索格莫尼安罪名一旦成立，恐將面臨5至20年有期徒刑以及最高25萬元罰鍰。
伯靈頓市長馬爾瓦尼-斯塔納克(Emma Mulvaney-Stanak)對於執法單位迅速逮捕嫌疑，表達感謝並強調：「市長辦公室商請伯靈頓社區法律中心(Burlington Community Justice Center)協助桑德斯服務處工作人員，處理縱火案後續並將保持密切聯繫。」
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