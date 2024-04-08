桑德斯服務處縱火嫌犯被捕 恐囚20年

涉嫌在無黨籍聯邦參議員桑德斯佛蒙特州服務處縱火的男子索格莫尼安已被逮捕，將面臨最高20年刑期和25萬元罰鍰。(伯靈頓市警局)

佛蒙特州伯靈頓市警局6日宣布，涉嫌在無黨籍聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)服務處縱火 的男子已遭逮捕；該名男子恐面臨最高20年的刑期。

據有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦司法部 7日逮捕現年35歲的索格莫尼安(Shant Soghomonian)；他被控在桑德斯位於伯靈頓市的服務處縱火，據警方透露，索格莫尼安原本來自加州北嶺(Northridge)。

涉嫌在無黨籍聯邦參議員桑德斯佛蒙特州服務處縱火的男子索格莫尼安已被逮捕，將面臨最高20年刑期和25萬元罰鍰。(伯靈頓市警局)

根據司法部新聞稿，5日上午，索格莫尼安進入桑德斯服務處所在的建築物三樓，「監視器畫面拍下索格莫尼安在服務處門外，噴灑液體，然後點燃打火機縱火。」

根據調查，嫌犯看到火勢蔓延後，立刻循樓梯間逃逸；火災燒毀服務處門外區域，所幸自動灑水系統啟動撲滅火災，不過波及多個樓層地面積水。雖然火災發生時，大樓與桑德斯服務處內有多人員，所幸都沒有受傷。

得知縱火犯落網後，桑德斯對CNN表示：「我非常感謝市府、州政府以及聯邦執法單位全力合作，針對佛蒙特州服務處縱火案，採取迅速專業的行動，也很慶幸火災發生時，大樓內無人受傷。」並補充道：「感謝大家對我和工作人員的鼎力支持與祝福，在此充滿挑戰的時刻，能繼續為佛蒙特州人服務，我們引以為傲。」

根據司法部表示，索格莫尼安罪名一旦成立，恐將面臨5至20年有期徒刑以及最高25萬元罰鍰。

伯靈頓市長馬爾瓦尼-斯塔納克(Emma Mulvaney-Stanak)對於執法單位迅速逮捕嫌疑，表達感謝並強調：「市長辦公室商請伯靈頓社區法律中心(Burlington Community Justice Center)協助桑德斯服務處工作人員，處理縱火案後續並將保持密切聯繫。」