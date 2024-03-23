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川普干預喬州選舉案 檢察官甩緋聞質疑 力促今夏開審

記者顏伶如／綜合報導
起訴前總統川普干預2020年喬治亞州選舉的富爾頓郡檢察官威利斯，將要求法院盡快排定今夏的開審日期。。(美聯社)
起訴前總統川普干預2020年喬治亞州選舉的富爾頓郡檢察官威利斯，將要求法院盡快排定今夏的開審日期。。(美聯社)

前總統川普遭控干預2020年喬治亞州選舉結果而遭重罪起訴，率領調查團隊的喬州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)與特別檢察官韋德(Nathan Wade)鬧緋聞引發利益衝突質疑，法官15日裁定威利斯得以留任，但韋德則須離職。有線電視新聞網(CNN)22日報導，三名知情人士透露，威利斯經歷差點喪失起訴資格的危機之後，重整旗鼓，力拚要在11月大選之前開庭，將要求法院盡快排定今夏的開審日期。

報導指出，過去兩個月，川普干預喬州選舉案由於威利斯緋聞曝光出現轉折，私生活各種細節在媒體曝光，起訴案案情變得失焦，威利斯形象受重挫，連帶影響今年11月的檢察官連任選舉。前任富爾頓郡民主黨籍檢察官史密斯(Christian Wise Smith)21日宣布參加初選，將挑戰威利斯的職位。川普任內曾經任職白宮法律顧問辦公室(White House Counsel's Office)的共和黨籍律師(Courtney Kramer)，也宣布將出馬挑戰威利斯。

川普及干預選舉案其他被告對於威利斯留任的結果提出上訴，富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)20日同意受理，威利斯喪失起訴資格的陰影依然揮之不去。共和黨在喬州持續調查威利斯與韋德交往期間的利益衝突問題，喬州州參議會可以動用傳票等調查權繼續向威利斯究責。

報導指出，川普身為前任總統是否擁有免遭刑事起訴的絕對豁免權，最高法院仍在審理中；消息人士說，一旦最高法院判決出爐，富爾頓郡檢察官辦公室將在兩周內對川普律師團做出回覆。

威利斯先前曾向法院要求今年8月開審，消息人士說，緋聞風波終於淡化，如今威利斯將再度要求法院盡快於今夏開庭。

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