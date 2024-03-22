我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

防聯邦關門 眾院1.2兆政府預算案 期限前一天出爐

記者顏伶如／綜合報導
眾院議長強森(右)與眾院多數黨領袖史卡利斯(左)針對預算案召開記者會。(歐新社)
眾院議長強森(右)與眾院多數黨領袖史卡利斯(左)針對預算案召開記者會。(歐新社)

國會眾院21日公布規模1.2兆元政府預算法案，能否趕在22日期限之前完成立法，則是未知數；倘若提案無法在參眾兩院過關，部分聯邦政府機關將於周末暫時關門。眾院議長強生(Mike Johnson)發表聲明說，預算提案展現對國防的堅定承諾。

強生上台以來已經三度在民主黨支持下，接連透過臨時開支法案(stopgap bill)讓聯邦機關有經費可以繼續運作，同時為兩黨協商代表爭取到更多時間討論2024會計年度預算法案。如今長達1000多頁、規模1.2兆元的預算法案終於出爐，但包括國防部、國土安全部、勞工部、衛生部、教育部、國務院在內等聯邦機關的短期預算，3月22日就要到期。

有線電視新聞網(CNN)21日報導，最新公布的預算包裹法案裡，為海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)提供196億元經費，比2023會計年度增加32億元，邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)則獲4億9500萬元追加經費。不過，法案當中並沒有為美墨邊境築牆增列預算。

預算包裹法案也為國土安全部提供可以自行裁量的900億元彈性預算(discretionary funding)，使用項目包括為拘留中心增加4萬1500個床位等。

國防支出方面，法案當中為國防部提供8243億元預算，比2023會計年度提高268億元。

對於曾經協助美國的阿富汗公民，法案裡則提供1萬2000個特別簽證名額。

先前研議「學前啟蒙班」(Head Start)刪減7億5000萬元計畫經費的增修條款已被排除，法案當中反而為大幅增加預算，讓托兒與學前啟蒙(Child Care and Head Start)項目經費比2023會計年度大約增加10億元。

預算 眾院 國防部

上一則

拜登加碼學貸減免 嘉惠近7.8萬人 金額達58億元

下一則

銀髮族分時度假資產 墨西哥詐團新目標 過去5年受騙總額上看3.5億

延伸閱讀

密訪基輔 蘇利文：眾院有望通過援烏

密訪基輔 蘇利文：眾院有望通過援烏
期限進入倒數1日 眾院公布1.2兆政府預算提案

期限進入倒數1日 眾院公布1.2兆政府預算提案
拜登發表國情咨文 眾院議長強生撲克臉 皺眉、抿唇 表情不認同？

拜登發表國情咨文 眾院議長強生撲克臉 皺眉、抿唇 表情不認同？
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

熱門新聞

絕大多數銀行對於提款機(ATM)每日提款金額訂有上限，要提款高額現金必須親自到銀行櫃檯辦理。(路透)

單次提款逾5千 恐被視為可疑 多數銀行不會馬上通報國稅局

2024-03-15 02:25
專家指出，雖然絕大多數銀行允許客戶單次提款超過5000元，雖然銀行並不會馬上通報主管機關，但大額提款有可能被銀行研判為可疑活動。示意圖。路透

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

2024-03-14 12:22
華裔女律師兼企業家妮可‧珊那菡(左)與前夫布林。(路透資料照)

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

2024-03-17 13:08
這款便宜學名藥獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准為抗老藥物的機率極低，因為食藥局並沒有把「老化」(aging)定義為「疾病」(disease)。（路透）

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

2024-03-15 09:25
前總統川普和拜登總統與將在2024年大選二度對決。（美聯社）

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

2024-03-18 10:46
32歲的俄州婦女坎德拉里奧，將16個月大的女兒獨留家中10天致死，遭法官判處無期徒刑。(凱霍加郡警長辦公室)

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

2024-03-19 11:30

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域