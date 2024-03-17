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諷川普「無法勝任總統」 出席媒體年度晚宴 拜登喊話記者：你們不是全民公敵

中央社／華盛頓16日綜合外電報導
拜登總統在年度媒體晚宴上先拿前總統川普和他自己的年齡開玩笑，接著又重話痛批川普。（歐新社）
拜登總統在年度媒體晚宴上先拿前總統川普和他自己的年齡開玩笑，接著又重話痛批川普。（歐新社）

拜登（Joe Biden）總統16日在年度媒體晚宴上先拿前總統川普和他自己的年齡開玩笑，接著又重話痛批川普，這名他將在11月總統大選迎戰的對手。

法新社報導，在記者和政治菁英齊聚的華府年度「烤架俱樂部晚宴」（Gridiron Club Dinner）上，81歲的拜登妙語如珠說：「有1名參選人年紀太大、精神狀態也不足以勝任總統，而另1名參選人就是我。」

拜登接著劍指川普（Donald Trump），指稱民主黨的競選活動將展現他們如何在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後重振美國經濟，同時「不必鼓勵美國民眾注射漂白水」。

根據法新社，拜登此番言論是意指川普擔任總統時曾詢問時任白宮疫情工作小組最高官員，注射漂白水是否能治療染疫者。

拜登說，民主與自由確實受到攻擊，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在歐洲進軍，川普卻向普亭低頭，要他儘管隨心所欲。

他還指出，川普偽稱自己贏得2020年總統大選，以及2021年1月6日支持川普的暴民造成國會山莊暴動，顯示「有毒藥在我們民主的血管中流竄」。

拜登也對屢遭川普攻擊的記者表達支持，他強調：「你們不是全民公敵。而是所有自由社會的支柱。」

川普 拜登 普亭

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