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非連任重返白宮寶座 僅克利夫蘭成功 1884年、1892年2次當選總統

編譯潘勛／綜合13日電
克里夫蘭總統(左)在1892年擊敗對手哈里遜(右)，重返白宮，是川普想到達成的任務。(美聯社)
克里夫蘭總統(左)在1892年擊敗對手哈里遜(右)，重返白宮，是川普想到達成的任務。(美聯社)

兩黨初選大勢底定，兩黨準總統候人浮出，拜登總統將在11月大選再度對決前總統川普；美聯社13日報導，上次現任總統再戰四年前的對手是發生在1956年，艾森豪總統輕鬆擊敗民主黨對手史蒂文森(Adlai Stevenson)，而總統第一任期後敗選但隔屆捲土重來獲勝，迄今只有克利夫蘭(Grover Cleveland)在1884年及1892年兩次當選。

兩黨同組總統候選人四年再對決的例子是是68年，共和黨總統艾森豪連任成功，大敗民主...
兩黨同組總統候選人四年再對決的例子是是68年，共和黨總統艾森豪連任成功，大敗民主黨的史蒂文生。圖為艾森豪總統與副總統尼克森1956年11月慶祝勝選。(美聯)

現任總統再度對決他前任總統這種戲碼，美國人瞧過，只是上次還在黑白片時代；國人原本以為，拜登及川普兩人都該謝幕了，不料他倆不肯善罷干休。

「政治電影」上演續集， 影迷應該盼望拜川再度對決，結局能像膾炙人口的「教父二」(The Godfather II)而非常遭奚落的「教父三」(The Godfather III)。

1952年艾森豪擊敗史蒂文森時，除了九個州以外都贏，四年再對決，勝幅更是一面倒。

拿艾森豪再戰史蒂文森與拜登再戰川普相比，可能不允當，或許該回溯到合眾國創建時的例子，更為合適。

總統選舉老對手重逢，還有其他例子，只是發生得更早。共和黨總統麥金利(William McKinley)1896年、1900年兩次擊敗民主黨對手布萊恩(William Jennings Bryan)。此外在1836年，民主黨的范布倫(Martin Van Buren)擊敗輝格黨對手哈里森(William Henry Harrison)，但四年後重逢，由哈里森擊敗范布倫。

昆西亞當斯(John Quincy Adams)與傑克森(Andrew Jackson)曾在總統選舉兩次對決；第一次在1824年，昆西亞當斯勝出，第二次在1828年，傑克森擊敗現任的昆西亞當斯。

將下來就要倒推回建國時代；聯邦黨人的亞當斯(John Adams)與民主共和黨的傑佛遜(Thomas Jefferson)1796年曾在第一次總統選舉角逐大位，想接任開國總統華盛頓；結果亞當斯當選國家第二位總統，傑佛遜當副總統；四年後傑佛遜再度出馬，擊敗現任總統亞當斯。

有多少個前總統曾重返白宮呢？迄今只有一個。克利夫蘭在國家史上，是唯一一個任期兩屆但不連續的總統，他應是川普最想效法的對象，由四年前把他從總統位子拉下馬的人手中，再把總統奪回來。

亞當斯 川普 拜登

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