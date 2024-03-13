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科州共和黨眾議員巴克 突宣布提早退休

編譯周芳苑／綜合12日電
共和黨眾議員巴克12日突然發表提前退休聲明，預訂下周末離開國會。(路透)
共和黨眾議員巴克12日突然發表提前退休聲明，預訂下周末離開國會。(路透)

科羅拉多州共和黨籍國會眾議員巴克(Ken Buck)，不久前在國會大廈發言批評同黨人反對為烏克蘭提供額外援助而備受關注，12日更突然發表提前退休聲明，預訂下周末離開國會，比原訂退休日提早半年以上。

巴克退休將使得共和黨在眾院本已微弱的多數席次更薄弱；眾院共和、民主黨各219人、213人，巴克退休後，共和黨僅剩218人，有三個空缺代補實。

巴克先前便宣布不會在傾向保守的國會選區尋求連任；稍早，巴克與其他保守派人士就2020年總統選舉的有效性，以及在烏克蘭全力抵禦俄羅斯持續入侵之際，對烏克蘭增加援助等問題意見不合。

巴克12日下午宣布提前離開國會令人意外。他在社群媒體X 貼文聲明，期待繼續參與政治進程，並花更多時間陪伴家人，但隻字未提提前退休的原因。

他原本宣布打算11月從國會議員職務上退休。

巴克說他一直對國會無法處理重大問題感到失望，也對共和黨緊抓2020年選舉詐欺謊言，以及該黨對1月6日國會暴動的敘述感到失望。

巴克是號稱最保守的眾院右翼「自由黨團」(Freedom Caucus)成員，總是批評他的保守派同僚在彈劾總統拜登(Joe Biden)時偏離該黨立場，去年9月接受有線電視新聞網(CNN)採訪時說，已經很久沒有在會議上聽到正確的事實，不打算在拜登彈劾調查上繼續浪費時間。

根據媒體Politico 報導，眾院議長強納森(Mike Johnson)表示，巴克並未預告他即將離職。

丹佛KMGH-TV 報導，科州州長波利斯(Jared Polis)必須敲定一個特別選舉日。

退休 眾院 共和黨

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