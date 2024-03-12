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川普曾讚揚希特勒、普亭、習近平與金正恩 前顧問憂他逆轉美外交政策

編譯周辰陽／即時報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

前總統川普的多名前資深顧問告訴CNN記者修托（Jim Sciutto），對川普來說，匈牙利總理奧班「棒極了」，中國國家主席習近平「傑出」，北韓領導人金正恩是個「不錯的人」，最令人不安的則是據稱川普指納粹德國領導人希特勒「做了些好事」。如果川普在11月總統大選勝出，此一世界觀將在他的第二任期逆轉長達數十年的美國外交政策。

曾任川普白宮幕僚長的退役上將凱利告訴修托，川普認為俄羅斯總統普亭「是個不錯的人，金正恩也是個不錯的人，而我們已經把北韓逼入絕境。對川普來說，這就像我們正在刺激這些傢伙。如果我們沒有北約，那普亭就不會做這些事情」。

川普在「超級星期二」初選大勝篤定贏得共和黨總統提名的幾天之後，奧班親赴佛州海湖莊園拜會，獲得川普大力稱讚。

雖然川普欽佩獨裁者不算新聞，但修托在剛出版的新書《The Return of Great Powers》披露了凱利等曾在川普政府任職的人轉述川普言論，警告川普不適合領導美國。

這些前川普政府高層相信，川普欽佩一些人物，源於羨慕他們的權力。前國安顧問波頓就表示，川普「把自己看成一個大人物，他喜歡與其他大人物打交道，像土耳其的厄多安這樣能把人關進監獄，用不著請求任何人批准，他有點喜歡這樣」。

凱利指出，川普「無論如何都不是硬漢，其實截然相反。不過，這就是他想像自己的方式」。

根據修托的報導，川普據稱將一些最令人不安的讚揚保留給希特勒，稱「希特勒做了一些好事」、「重建了經濟」。凱利認為，希特勒將重建的經濟轉過來對付德國人民與全世界，也警告川普「永遠不能說任何關於這個人的好話，一句都不行。我的意思是，墨索里尼相形之下都是個偉大的傢伙」。

凱利還表示，川普對希特勒的欽佩超越了經濟政策，對希特勒抓牢納粹高層軍官表示讚賞，感嘆難以維持資深幕僚的「忠誠」，讓凱利反駁「德國將領作為一個群體並不忠於」希特勒。凱利說，川普甚至不知道二戰時德軍高層有幾次試圖暗殺希特勒。

凱利告訴修托，川普真的認為，他延攬凱利等美軍將領到政府任職，「我們將忠誠，會做任何他要我們做的事」。

川普 德國 納粹

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