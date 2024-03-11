拜登簽4600億元開支法案 聯邦政府免關門 國防預算仍待協商

拜登總統9日簽署由參院同意、為數4600億元的開支配套法案，及時避免部分政府單位關門。(美聯社)

美國總統拜登9日簽署剛由參眾兩院同意、為數4600億元的開支配套法案，及時避免部分政府機構關門，保常正常運作；但國會就制定2024會計年度預算 的工作，只算完成一半，國防預算等仍待協商。

拜登簽字時，向兩黨兩院的領袖、協商代表致謝，推崇他們的事功。白宮表示，這意味各部會局處得以繼續正常營運。

與此同時，國會議員們正在磋商第二套由六項開支法案組成的包裹法案，國防預算也在其中，致力於5月22日截止日之前，讓聯邦政府一切單位取得全部經費。

國會議員們搶在8日晚上截止期屆臨前幾個小時，通過開支配套案；參院多數黨領袖舒默表示，有人擔心分裂政府會一事無成，但這次兩黨通過包裹法案，證明並非如此。

舒默表示，法案過關後，可以雇用更多飛航管制員、鐵道安檢員，為聯邦消防人員加薪，增加給無家退伍軍人的協助等。

參院最後以75票贊成、22票反對通過包裹法案。

目前2024會計年度預算已經過拖了5個多月，9日之前國會領袖靠著一系列臨時開支法案過日子，要對全年開支達成協議有所困難。

到最後，國會設定的得自由開支額度估計會在大約1兆6600億元左右，2024會計年度在9月30日截止。但2024會計年度政府開支預算本該在去年10月前就該通過，但因為兩黨分歧，遲遲無法完成，變得分解式的通過支出法案，保持政府運作。

共和黨 辦到把非國防開支設法維持在與上個會計年度相對持平的水準。支持者表示，在這個時代，聯邦年度赤字逾1兆元變成常態，所以今年有所進展。只是許多共和黨國會議員本尋求更大減支，政策面要有更多勝利。

由數十位共和黨最保守國會議員組成的眾院「自由黨團」(Freedom Caucus)慫恿共和黨議員們投票反對第一項開支配套案，而第二項配套案仍在協商。

共和黨在開支配套案夾雜許多事項，但大多遭民主黨 除掉，例如共和黨想設立新法條，不讓墮胎藥片美服酮更容易取得，遭民主黨擊敗；民主黨另設法辦到為低收收婦孺提供營養，為這項稱為「婦嬰兒童特別補充營養」(WIC)的施政注資約70億元，比前一年增加10億元。