拜登簽4600億元開支法案 聯邦政府免關門 國防預算仍待協商
美國總統拜登9日簽署剛由參眾兩院同意、為數4600億元的開支配套法案，及時避免部分政府機構關門，保常正常運作；但國會就制定2024會計年度預算的工作，只算完成一半，國防預算等仍待協商。
拜登簽字時，向兩黨兩院的領袖、協商代表致謝，推崇他們的事功。白宮表示，這意味各部會局處得以繼續正常營運。
與此同時，國會議員們正在磋商第二套由六項開支法案組成的包裹法案，國防預算也在其中，致力於5月22日截止日之前，讓聯邦政府一切單位取得全部經費。
國會議員們搶在8日晚上截止期屆臨前幾個小時，通過開支配套案；參院多數黨領袖舒默表示，有人擔心分裂政府會一事無成，但這次兩黨通過包裹法案，證明並非如此。
舒默表示，法案過關後，可以雇用更多飛航管制員、鐵道安檢員，為聯邦消防人員加薪，增加給無家退伍軍人的協助等。
參院最後以75票贊成、22票反對通過包裹法案。
目前2024會計年度預算已經過拖了5個多月，9日之前國會領袖靠著一系列臨時開支法案過日子，要對全年開支達成協議有所困難。
到最後，國會設定的得自由開支額度估計會在大約1兆6600億元左右，2024會計年度在9月30日截止。但2024會計年度政府開支預算本該在去年10月前就該通過，但因為兩黨分歧，遲遲無法完成，變得分解式的通過支出法案，保持政府運作。
共和黨辦到把非國防開支設法維持在與上個會計年度相對持平的水準。支持者表示，在這個時代，聯邦年度赤字逾1兆元變成常態，所以今年有所進展。只是許多共和黨國會議員本尋求更大減支，政策面要有更多勝利。
由數十位共和黨最保守國會議員組成的眾院「自由黨團」(Freedom Caucus)慫恿共和黨議員們投票反對第一項開支配套案，而第二項配套案仍在協商。
共和黨在開支配套案夾雜許多事項，但大多遭民主黨除掉，例如共和黨想設立新法條，不讓墮胎藥片美服酮更容易取得，遭民主黨擊敗；民主黨另設法辦到為低收收婦孺提供營養，為這項稱為「婦嬰兒童特別補充營養」(WIC)的施政注資約70億元，比前一年增加10億元。
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