川普封口費案在即 禁公開陪審員個資

坐在被告席上的前總統川普，正與辯護律師討論案情。「封口費」官司承審法官下令禁止川普及其辯護律師、對外公開陪審員個人資料。(路透)

前總統川普 遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」，涉嫌偽造商業紀錄而遭到起訴，全案定於25日在紐約州高等法院開審。為了保護陪審員，法官下令川普及其辯護律師、檢察官、陪審團顧問和其他相關人員等，雖可接觸陪審員個人資料，但絕對禁止公開。

法官默欽(Juan Manuel Merchan)是依據曼哈頓 檢察官辦公室的要求，7日裁定川普及其律師團，和檢方人員等，不准公開有關陪審員及後備陪審員的個人資料，包括姓名、住址及工作地點。如果川普公開披露這些資料，就會喪失取得陪審員資料的權利。

通常陪審員的姓名是公開的，但法院有時會有例外禁止以保護人身安全，尤其是涉及恐怖主義和組織犯罪的案件。但部分審判中，雙方人等都不知道陪審員是誰，例如專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告川普性侵及索償的訴訟中，川普及其律師事前都不知陪審員身分。

曼哈頓檢察官辦公室是在收到大量要求後，促請默欽法官不要公開陪審員的姓名，理由是川普在過去多場官司中經常攻擊陪審員。

檢察官辦公室列舉多個例子，包括川普前顧問斯通(Roger Stone)2020年作偽證妨礙司法案、喬州 大陪審團調查川普試圖顛覆2020年選舉結果案等，川普都是攻擊陪審團完全帶有偏見、有污點、可恥等等。

檢方因此認為必須在封口費官司中為陪審員設立保護牆，禁止川普散播他們姓名，以減少遴選陪審員時的障礙，也是保護陪審員安全的必要步驟。

默欽在長達七頁的裁決中指出，公眾及媒體仍可進入法庭旁聽，不會因這些保護措施而受到任何限制。

川普的律師同意不對大眾公開陪審員姓名，但並非出於保護陪審員，而是由於「極其偏見的媒體對此案極其關注」，並對檢方關於陪審員的說法提出質疑，指檢察官「舉不出川普過去點名任何陪審員的先例，更不用說攻擊或騷擾陪審員了。」