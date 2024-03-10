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「無標籤」組織擬推總統候選人 相中鄧肯

編譯潘勛／綜合9日電
外傳無黨派團體「無標籤」組織正考慮挑選共和黨籍喬治亞州前副州長鄧肯領銜，組成「團結」總統搭檔候選人。(路透)
外傳無黨派團體「無標籤」組織正考慮挑選共和黨籍喬治亞州前副州長鄧肯領銜，組成「團結」總統搭檔候選人。(路透)

知情人士稱，無黨派團體「無標籤」組織(No Labels)正考慮挑選共和黨籍的喬治亞州前副州長鄧肯(Geoff Duncan)領銜，組成「團結」總統搭檔候選人，以提供選民在拜登及川普以外的第三選項。

無標籤組織的代表8日繼續努力，想找出獨立總統、副總統搭檔，但還沒找到候選人。

該組織曾找過不少知名政治人物，如共和黨的海理(Nikki Haley)、霍根(Larry Hogan)以及民主黨的曼欽(Joe Manchin)，但都遭到拒絕。知情人士表示，假如無標籤一直招募不到規格夠高的候選人，組織代表們可能就會失去熱情，不願推派參選。

鄧肯對此不願發表評論。無標籤組織首席策略師表示，該團體尚未找到競選搭檔，外界傳聞的人選，都是以訛傳訛。

48歲的鄧肯於2019年到2023年初擔任喬治亞州副州長，與州長坎普(Brian Kemp)一起當選。因為欠缺全國性知名度，要把鄧肯介紹給全美選民，恐怕要花很大力氣及經費。

鄧肯與許多喬州共和黨高層，自從2020和2021年關於川普的事件陸續爆發之後，關係一直冷淡。

一直隸屬共和黨的鄧肯是2020年喬治亞州第一批站出來否認該州選舉有舞弊的民選政治人物人之一。當年川普在喬州小幅落敗，指稱該州選舉舞弊，川普陣營有人呼籲負責選務的州務卿拉芬斯柏格(Brad Raffensperger)辭職，鄧肯公開為拉芬斯柏格大力辯護。鄧肯也公開譴責國會暴亂案。

知情人士表示，無標籤組織也曾接觸過坎普陣營，想了解這位州長有無興趣擔任總統候選人，但遭坎普拒絕。

60歲的坎普也多次遭川普及其同夥的攻擊，認為他出力不夠，沒能扭轉川普2020年敗選。但坎普仍能在2022年共和黨內初選擊敗川普支持的對手，並在普選中勝過財力雄厚的民主黨候選人，輕鬆贏得連任。

2024年選戰，坎普呼籲共和黨找人代替川普，不然無法擊敗拜登；坎普主張，共和黨要向前看，別糾結於2020年。但坎普的公開聲明，比鄧肯要節制得多。

川普 共和黨 喬治亞州

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