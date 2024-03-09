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拜登新廣告大秀政績 自嘲「我不年輕，不是秘密」

編譯徐薏茹／綜合9日電
尋求連任的拜登總統9日推出新的競選廣告說，「我不年輕，這不是秘密」；他強調自己經驗豐富，能帶領美國度過難關。
尋求連任的拜登總統9日推出新的競選廣告說，「我不年輕，這不是秘密」；他強調自己經驗豐富，能帶領美國度過難關。

拜登團隊9日釋出最新競選廣告，向選民表示拜登總統雖然已不年輕，但重要的是他具有豐富的從政經驗。

拜登在廣告中對著鏡頭說：「我不是年輕人，這不是秘密，但事情是這樣的，我明白如何為美國人民做好事。」

廣告中秀出拜登的政績，包括從疫情中復甦、處理氣候變遷議題、降低處方藥價格，以及經濟方面的成績；拜登說：「我領導國家度過新冠危機。今日，我們擁有世界上最強勁的經濟。我通過一項法律降低處方藥價格，老年人胰島素的每月價格上限為35元。」

拜登表示前總統川普未能通過基礎設施建設法，並指責川普「剝奪女性選擇的自由」。

拜登說：「四年來，川普試圖通過基礎建設法，而他失敗了。我完成這項工作，現在我們正在重建美國。我通過了史上規模最大的法案對抗氣候變遷，因為我們的未來取決於此。」

他在廣告中說：「川普認為總統的工作是照顧川普的利益，我認為總統的工作是為美國人民奮戰，這正是我在做的事。」

拜登是史上最年長的在任美國總統，年齡以及對於他能力的質疑一直是其政治弱點；在CBS新聞2月底的一項民調中，僅32%的受訪者認為拜登具備當總統的認知與心理健康，而川普的這一項目比例為49%。

廣告最後，鏡頭外傳來一個聲音，要求拍攝另一個鏡頭。

拜登打趣說：「看，我很年經、有活力，而且英俊，我這麼做到底是為了什麼。」

拜登團隊近來宣布3000萬元的戰場州廣告購買預算，新廣告屬於這一計畫的一部分，將在密西根、賓州、威斯康辛、亞利桑納、喬治亞、內華達、北卡羅來納等州的數位平台、全國有線電視、地方廣播、有線電視台播出。

另外在ESPN、TNT、FX、Adult Swim、Comedy Central等電視台購賣播出時間，並將於NCAA大學錦標賽「瘋狂3月」(March Madness)期間播出。

尋求連任的拜登總統9日推出新的競選廣告說，「我不年輕，這不是秘密」；他強調自己經...
尋求連任的拜登總統9日推出新的競選廣告說，「我不年輕，這不是秘密」；他強調自己經驗豐富，能帶領美國度過難關。(截屏自Youtube廣告視頻)

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