4600億元支出法案 眾院通過 另協商6案、全年預算計1.66兆元

眾院6日通過4600億元支出法案，讓聯邦重要部會在本會計年度結束前都有足夠經費，參院預期將在周五期限之前，速迅過關，然後交由拜登總統簽署生效。部分共和黨議員仍企圖阻撓，但議長強生要求同黨議員「務實一點」。(美聯社)

眾院6日通過4600億元支出法案，讓聯邦重要部會在本會計年度結束前都有足夠經費，參院預期將在8日期限之前，速迅過關，然後交由拜登總統簽署生效。

兩黨議員另正在協商六項預算 法案，包括龐大的國防經費法案，好讓所有聯邦單位能在3月22日原有預算用罄之前，獲得充足的經費。總計國會將核准全年度預算1.66兆元。

6日法案通過之前，不少共和黨 眾議員仍提案杯葛，迫使議長強森動用加速審理權直接付諸全院票決，結果以339票對85票超過三分之二贊成，通過避免政府關門的法案。

不包括國防預算的支出法案，數額與去年相差無幾，支持的議員說低於通膨率的總額，無異於刪減預算，可迫使聯邦部會撙節開支。強森說，通過的經費中環保署被刪減10%、菸酒槍械彈藥局刪減7%、聯邦調查局刪減6%預算。

不少共和黨議員想藉大幅刪減預算博取政治得分，由數十名保守派議員組成的自由黨團在投票前，呼籲同僚投反對票，也對正在協商的下一批支出法案表示反對。

自由黨團說，雖然包裹法案讓民主黨 獲得更多預算，目前已經公開的法案本文，分明就以共和黨每一個優先政策做賭注。

強生駁斥道，共和黨在眾院占三分之二多數席次，而參院和白宮由民主黨控制。「我們能達成什麼，得務實一點。」

共和黨本想在法案中夾帶條款，限縮美服培酮 (mifepristone)避孕藥丸的供應範圍，卻被民主黨破解。

民主黨則順利推動增加貧困婦孺營養補助金的預算，把這項經費從去年10億元增為70億元。

共和黨在協商過程中，也曾試圖賦權某些州規定，例如的食物券不得用於購買含糖飲料和點心，最後仍告失敗。

共和黨在政治上不無得分，例如，其所提出的「戰備儲油不得賣給中國」條款，以及禁止司法部調查家長在學區教育委員會履行言論自由的條款，都隨著法案通過。