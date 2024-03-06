企圖掩飾罪行 新州國會參議員梅南德茲夫婦 被加控妨礙司法罪

民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(左)與妻子娜汀‧梅南德茲2023年9月至紐約聯邦法院出庭。(美聯社)

民主黨新澤西州 聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)與妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)涉嫌收受賄賂暗助埃及圖利，2023年9月遭聯邦大陪審團貪污起訴。根據5日解密的最新起訴書，梅南德茲夫妻企圖掩飾罪行，以貸款名義隱瞞賄賂，被追加妨礙司法罪名。

起訴書內容指出，梅南德茲夫妻對聘請辯護律師說謊，導致律師在不知情之下與紐約南區聯邦檢察官接洽時做出不實陳述。

經過更新後的起訴書，梅南德茲夫妻被陪審團起訴罪名從原本的4項增加到18項。梅南德茲夫妻與同為被告的兩名新州 企業家哈納(Wael Hana)、戴畢斯(Fred Daibes)兩個月後將出庭應訊，四人對於稍早之前的指控罪名均辯稱無罪。

聯邦檢察官5日致函紐約南區聯邦區域法官斯坦恩(Sidney H. Stein)指出，起訴書更新並不影響已經敲定的5月6日開審日期。

梅南德斯受賄案的第五名被告、前任新州保險 仲介烏瑞柏(Jose Uribe)前幾天才剛認罪，同意配合政府調查。烏瑞柏遭控先前被新州調查涉及保險詐騙時，以賓士(Mercedes-Benz)轎車向梅南德斯夫妻行賄。

紐約時報報導，梅南德茲夫妻遭到追加起訴的某些罪名，證據顯然是烏瑞柏提供給調查人員。烏瑞柏上周五在法庭上作證時說，第一次因為行賄案收到傳票時，曾接到娜汀‧梅南德茲簡訊。

烏瑞柏作證指出，收到簡訊後幾個小時，與娜汀‧梅南德茲在萬豪飯店(Marriott)碰面討論賓士車的問題。他說，娜汀‧梅南德茲詢問如果被問起賓士車付款問題將如何回答。

烏瑞柏作證指出，當時答應娜汀‧梅南德茲幫忙說謊，願意將賓士車付款向調查人員說是「借貸」。他向斯坦恩表示：「對於我的行為深感後悔。」