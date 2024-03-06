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獲勝前景渺茫？亞州獨立聯邦參議員席納瑪 宣布不會競選連任

記者胡玉立／綜合報導
退出民主黨15個月後，亞利桑納州無黨派國會參議員席納瑪5日宣布放棄競選連任。(路透)
退出民主黨15個月後，亞利桑納州無黨派國會參議員席納瑪5日宣布放棄競選連任。(路透)

亞利桑納州無黨派聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)5日宣布，她決定今年不競選連任，將在任期結束後離開參院

席納瑪2022年12月退出民主黨，在分裂嚴重的參院眾多立法談判中，扮演關鍵角色。國家廣播公司(NBC)報導，席納瑪決定不參選連任，主要基於自己獲勝前景渺茫。民調一致顯示，她與共和黨及民主黨的三方競賽中，她排第三。

席納瑪在社群媒體平台X發布影片表示，「因為我選擇文明、理解、傾聽、共同努力完成工作，所以我將在今年底離開參院。」她並聲稱，黨派鬥爭已取得勝利；「妥協是個骯髒字眼。我們站在那個十字路口，選擇了憤怒與分裂。我相信我的方法，但它不是美國現在想要的。」

席納瑪決定不參選，代表亞利桑納州將展開一場既艱苦又昂貴的參議員席位爭奪戰；前任亞州共和黨州長候選人、今年換跑道角逐聯邦參議員席次的雷克(Kari Lake)，民主黨領先者眾議員蓋耶哥(Ruben Gallego)，預料將激烈對決。

值得注意的是，席納瑪認為自己獲得的亞州共和黨人支持比民主黨人的支持強。去年9月NBC新聞報導，席納瑪告訴金主，她的勝利吸引了10%至20%民主黨人、60%至70%獨立人士和25%至35%共和黨人。

席納瑪宣布不參選消息傳出後，蓋耶哥和雷克雙雙發表聲明讚揚她。

共和黨希望今年重新掌控參院。民主黨在參院佔微弱多數，共和黨需淨增兩席才能徹底贏得參院，或增加一席再加上可打破平手局面的副總統職位。

2024年大選其他關鍵戰場包括：蒙大拿州民主黨參議員泰斯特(Jon Tester)和俄亥俄州民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)，兩人都將競選連任；此外，西維吉尼亞州民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)已宣布不會競選連任。

民主黨 參院 共和黨

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