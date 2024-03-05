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不斷更新／「超級星期二」15州投票 川普在維吉尼亞州勝選

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超強催票機 泰勒絲在Instagram喊話 要粉絲在超級星期二投票

編譯徐榆涵／即時報導
美國流行天后泰勒絲5日呼籲粉絲在超級星期二這天出門投票，但並未表態支持哪位候選人。(路透)
美國流行天后泰勒絲5日呼籲粉絲在超級星期二這天出門投票，但並未表態支持哪位候選人。(路透)

3月5日是所謂的「超級星期二」（Super Tuesday），16個州在這一天同步舉行總統大選初選。美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）5日呼籲她的2.82億粉絲出門投票，但並未支持任何特定候選人。

泰勒絲在Instagram上發文說，「我想提醒你們，把票投給最能代表你的人來執掌權力。如果還沒投票的，請制定今天的投票計畫。」

泰勒絲說，「無論你是在田納西州還是美國其他地方，請在vote.org上查看你的投票地點和時間。」

坐擁多座葛萊美獎的泰勒絲過去也曾不諱言談論政治，2020年時表達支持美國總統拜登，也曾譴責前總統川普，但尚未在本屆大選中表態。

拜登上周被問及如何確保獲得泰勒絲的公開支持時，還開玩笑說道，「這是機密。」

針對泰勒絲迄今為止仍對拜登保持沉默時，白宮發言人尚皮耶5日表示，「我無法評論泰勒絲說了什麼或沒說什麼。」

但BBC報導，據信白宮正在大力爭取泰勒絲力挺，希望能促使數百萬年輕選民支持拜登連任。美國媒體今年稍早報導，泰勒絲是拜登團隊「最大、最有影響力的代言人」。

美國流行天后泰勒絲5日呼籲粉絲在超級星期二這天出門投票，但並未表態支持哪位候選人...
美國流行天后泰勒絲5日呼籲粉絲在超級星期二這天出門投票，但並未表態支持哪位候選人。(取材自Instagram)

泰勒絲 拜登 投票

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