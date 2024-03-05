國會領袖敲定6項預算法案 拚本周通過

黨團領袖3日敲定包括六項預算提案的包裹法案，並希望本周之內通過表決。眾院議長強生表示，保守派已取得重大勝利。(美聯社)

眾院 黨團領袖3日敲定包括六項預算 提案的包裹法案，為某些聯邦機關提供整個會計年度的經費。美聯社分析，為了避免預算用罄的聯邦關門危機一再出現，眾院拖到現在總算踏出遲來的一步，背後原因除了兩黨政治立場明顯不同，共和黨 出現派系內鬥也是因素之一。

預算提案趕在周末期間公布，是為了符合法案交付表決之前，國會議員至少要有72小時檢視提案內容的眾院規定。美聯社報導，這項最新發展透露正面訊息，眾議員願意避開3月9日零時1分便將出現的部分聯邦機關關門危機。退伍軍人事務部、農業部、運輸部、司法部等機關的經費，都在這波預算提案當中。

報導指出，眾院黨團領袖希望本周之內通過包裹法案表決，然後接著針對其他六項年度預算法案展開磋商，目標在3月22日期限之前取得協議。

3日公布的包裹預算法案規模約4600億元，比眾院原本要為本年度通過的可支配支出(discretionary spending)少了大約30%。下一階段將展開協商的內容則包括國防預算。

眾院議長強生(Mike Johnson)指出，保守派在3日拍板的包裹法案取得重大政策勝利與預算勝利，但絕大多數共和黨同僚並不贊同強生對保守派做出的讓步，認為條文修改有欠妥當。

某些共和黨眾議員原本的盤算是，可以利用政府關門危機做為談判槓桿，逼迫民主黨做出更多退讓。

整體來看，雖然通膨高漲，本會計年度的預算法案裡，非國防支出可望大致維持與上一個會計年度相同，最後拍板金額也比拜登總統原本開口要求的數目早了700億元。

強生發表聲明說，共和黨眾議員取得重大的保守派政策勝利，擋下自由派陣營的提案，對各政府部門及攸關拜登施政目要的計畫都做出大幅預算刪減。

共和黨眾議員希望在法案裡增列的附加條款(policy riders)，絕大多數則被民主黨排除。