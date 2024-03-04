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德州檢長逃過彈劾 發動報復性罷免同黨數十議員

編譯廖振堯／綜合3日電
德州共和黨籍檢察長帕克斯頓去年逃過被彈劾命運，如今他企圖在初選時發動報復，罷免同黨數十名州議員、三名女性法官，恐將掀起德州共和黨內大亂鬥。(美聯社)
德州共和黨籍檢察長帕克斯頓去年逃過被彈劾命運，如今他企圖在初選時發動報復，罷免同黨數十名州議員、三名女性法官，恐將掀起德州共和黨內大亂鬥。(美聯社)

德州共和黨籍檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)去年被控貪腐受賄，遭州議會彈劾。但去年9月彈劾投票結果罪名皆不成立，帕克斯頓僥倖逃過一劫。如今他反而企圖在德州初選發起一場戲劇性的競選活動，罷免同黨的數十名州議員、三名女性法官，恐將掀起德州共和黨內部大亂鬥。

美聯社報導，帕克斯頓瞄準的頭號人物是州眾議會議長菲蘭(Dade Phelan)，他去年監督彈劾帕克斯頓的投票；另還有30多名在初選名單的共和黨現任議員也是帕克斯頓的目標。

菲蘭任州眾議會議長的兩屆任期內可說是保守派大勝利，推動嚴格墮胎法、鎮壓無證客等保守議程，但彈劾案也是在菲蘭領導下發起，從那時起兩人就相互攻擊。

共和黨內爭端不止於二人，一些帕克斯頓的支持者、第三方團體注入的數百萬元資金，與共和黨州長艾伯特(Greg Abbot)的初選議程相衝突。萊斯大學(Rice University)政治學教授瓊斯(Mark P. Jones)指出，艾伯特專注於政策鬥爭，但帕克斯頓就像一隻瘋狗，只是對大多數州議會議員感到憤怒，因此願意支持任何想要發起初選挑戰的人。

除此之外，帕克斯頓作為堅定川普支持者，2020年時就以選民詐欺問題要求最高院推翻川普在大選輸給拜登的判決，但德州刑事上訴法院2021年剝奪總檢察長在未經地方檢察官許可的情況下起訴選民詐欺行為的權力，因此帕克斯頓也打算罷免三位法官，凱勒(Sharon Keller)，赫維(Barbara Hervey)及斯勞特(Michelle Slaughter)。

但帕克斯頓雖然脫離彈劾險境，身上依然背著其他官司。被控涉及一起投資詐欺案，該案延宕八年後，將正式於4月15日開庭，若罪名成立，可能會被判處90年徒刑。

共和黨 彈劾 德州

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