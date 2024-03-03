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房貸利率高傷及連任 拜登出招

編譯潘勛／綜合2日電
德州休士頓的平價住宅開發計畫，獲得75萬元聯邦補貼。拜登政府的施政方案中包括興建更多買得起的住房，協助特定民眾購屋。(美聯社)
德州休士頓的平價住宅開發計畫，獲得75萬元聯邦補貼。拜登政府的施政方案中包括興建更多買得起的住房，協助特定民眾購屋。(美聯社)

拜登總統及其經濟團隊關切房貸利率及住居成本高居不下，讓國人受苦，也傷及他的連任選情，故此正在尋找新方法，讓住房更能取得、負擔得起，例如在即將向國會提出的預算中，增列許多施政方案，興建更多買得起的住房，協助特定民眾購屋。

紐約時報報導，知情人士透露，拜登打算在本周的國情咨文中，為購屋民眾、租屋一族解決負擔不起的困境，提出解法。

政府官員2月29日宣布幾條相對溫和的行政方案，包括透過各種步驟，增加預製屋的供應。白宮官員本周表示，有意宣布進行中的其他行動，以降低住居成本。

共和黨國會議員為高房貸利率及住居成本而抨擊拜登，焦點愈來愈放在住居的負擔能力；拜登的盟友也警告說，住居成本損及工人階級選民，而拜登要靠他們才能在11月勝選。

拜登要立即、直接影響房貸利率，實在是無能為力；房貸利率深受聯準會(Fed)的利率政策所影響，而且白宮小心翼翼，不想看起來施壓聯準會降息。聯準會官員已釋出訊息，估計今年當中降息。

哈佛大學以及國際貨幣基(IMF)的經濟學者提出新研究，認為房貸利率及其他借貸利率升高，助長美國人對經濟相對悲觀的感受，對失業率低、經濟暢旺成長，卻沒感覺。這些借貸成本壓低消費者信心，可能讓拜登連任受挫。

拜登有個習慣，會向助理們詢問當前房貸利率如何，而利率因聯準會升息來打擊40年來最凶猛通膨，已上升一倍有餘。

目前30年平均房貸利率，由2021年的不到3%，去年秋季升到近8%，今年本來略微下降，但最近又上升，目前略低於7%。

因為升息，最近貸款買房的人每月負擔大增；房價40萬，一個首付二成再貸款買房的人，利率7%，每月要還大約2900元，比起利率在3%時要多繳約800元。

貸款成本負擔加重，讓購屋看似杳無希望，也是民調顯示年輕成人格外關切房價的原因之一。哈佛經濟學者克萊默(Judd Cramer)表示，研究指出房貸利率高，也讓現有房屋屋主感到失望，他們本想賣掉自己房子，但有能力付出他們要價的潛在客戶變少。

利率 拜登 聯準會

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房源有限 美國房價2020後只漲不跌

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