拜登查中國電動車 政治專家：象徵意義大於實質

拜登總統宣布要調查中國電動車的聯網是否可用來偵監美國人，但專家認為拜登此舉是想爭取決戰州密西根車廠員工支持他連任，象徵意義大於實質。圖為拜登去年9月參加密西根州車廠工人的罷工行動。(路透)

拜登 總統本周宣布，要調查中國電動車 (EVs)是否可用來偵監美國人，但政治與政策專家指出，鑒於中製電動車在美國道路上很少見到，拜登矢言的「為美國車廠勞工做對的事」，是想爭取決戰州密西根車廠工人支持他連任，政經方面象徵意義要大於實質。

路透(Reuters)1日報導，白宮2月29日宣布偵辦「能聯結」的電動車創造「新管道，供間諜及破壞行為」所用，指其對國家安全造成威脅，是在貼新標籤。拜登正在競選連任，美國車廠表示，在美國得與中製電動車競爭，感到憂心如焚到近乎恐慌。車業遊說團體最近表示，中製電動車可能引發「滅絕事件」。

中國電動車產業近些年已超越其他一切國家，目標在把產品出口到全世界，其價格遠低於美製電動車。

拜登在聲明中承認有這方面的經濟威脅；他說政府要確保自動車產業的未來，車輛要在美國由美國工人生產。

政治及政策專家承認中方的間諜行動是有威脅，但認為拜登放話是想趁機展現他對中國很強硬。

華府智庫「戰略與國際研究中心」中國研究員甘迺迪(Scott Kennedy)表示，拜登的宣示，似乎就反擊他對中國太軟弱的指責，分量與找出解方、肆應中國電動車的挑戰一樣大。

中國駐華盛頓大使館批評拜登，指他在宣揚「中國威脅論」而壓制市場競爭。

許多汽車產業人士敦促要對中國車廠調高關稅，增加貿易障礙，美國與歐洲正在考慮那麼做。特斯拉的執行長馬斯克1月表示，不那麼做，中國會「擊潰」全球汽車業競爭對手。

拜登的說法旨在尋求密西根州選民支持他連任；密西根民調業者波恩(Bernie Porn)指出，該州是美國汽車業的樞紐，也是幾個能左右2024年選情的少數搖擺州之一，通用、福特及斯特蘭蒂斯(Stellantis)三大車廠總部都設在密西根州。

波恩表示，拜登必須採取攻勢，讓總統選舉對手、前總統川普的論調，說汽車業就業 機會全轉移到中國之類的地方，顯得軟弱無力。川普競選時經常揶揄電動車，稱電動車是戕害就業的「噱頭」，而且是向中國屈膝投降。