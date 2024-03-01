麥康諾遺缺 德州參議員孔寧 角逐參院共和黨領袖

聯邦參議員麥康諾(左)宣布將卸下參院共和黨領袖職務第二天，前參院共和黨黨鞭孔寧(中)第一個表態將爭取這個職位。圖為兩人去年在參院接受媒體訪問。(路透)

聯邦參院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)突然宣布在11月辭去領袖職務的次日，來自德州的參院共和黨前黨鞭孔寧(John Cornyn)29日率先宣布角逐其遺缺，並已將有關決定通知黨內其他參議員。

孔寧五年前曾是參院共和黨黨鞭，是麥康諾以下的第二號人物；他的參選聲明除說明相關經歷外，也試圖與麥康諾有所區分，指出「從經驗中，我學懂了什麼在參院有效，什麼無效。同時相信參院共和黨人能夠將參院重整過來，在我們的憲政共和方面發揮重要作用」。

孔寧指目前的參院已經崩潰分裂，對任何人來說並非新聞。他在聲明中認為自己在傾聽同事意見及尋求共識方面，有良好的記錄。

孔寧是德州前總檢察長，2002年首次當選聯邦參議員，是參院司法委員會的重要成員，在共和黨會議內頗受歡迎，被視為可穩定大局的人。近年來，他成功彌合黨內核心小組的一些重大分歧，有時也會與民主黨談判。

一直以來，外界都推測若麥康諾下台，除孔寧外，熱門人選還包括參院共和黨現任黨鞭熊恩(John Thune，南達科他州)、貝拉索(John Barrasso，懷俄明州)，稱他們為「三約翰」，但後者二人迄今仍未宣布參選。

熊恩只表示麥康諾實在做得太好了，接任遺缺者要花大氣力才能趕得上。對於孔寧率先宣布競逐，熊恩的發言人說，他正在與同事們聯繫，討論參院共和黨會議的未來，以及他們希望在下任領袖身上看到什麼。

巴拉索則說，他目前的重點是11月的選舉，並希望取得參院多數席位。在領導決策方面，將與會議成員交流，聽取他們的意見，並聽取他們想要採取的方向。