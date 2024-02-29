川普二媳賴拉宣布角逐RNC共同主席 可望輕易勝出

賴拉‧川普日前出席在馬里蘭州舉行的「保守派政治行動會議」年度會議，並發表演說。(美聯社)

前總統川普 二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)前正式宣布角逐共和黨 全國委員會(Republican National Committee, RNC)共同主席，成為川普加強掌控RNC的最新舉措。

政治新聞網站Politico報導，賴拉27日寫信給RNC的168名會員，稱她「有幸獲得公公、第45屆總統川普的支持，角逐這個職位，並理解此角色的根本重要性」，「在未來的日子裡，我期待與你們、RNC成員聯繫，希望獲得你們的選票支持」。

賴拉的行動在川普廣泛利用RNC挹注其競選活動之際，川普支持北卡羅來納州共和黨主席沃特利(Michael Whatley)接任3月初卸任的RNC主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)職務，並安排川普競選團隊資深顧問拉席維塔(Chris LaCivita)擔任營運長。

沃特利上周末在川普贏得南卡羅來納州初選派對上，與他同台慶賀，沃特利26日宣布角逐RNC主席。

川普競選團隊已經開始與RNC合作，整並其各項業務，包括募款活動、日程和政治議題，有效的把RNC挪到川普掌控之下。賴拉在信中概述其願景，觸及川普的2020年大選被切論，並稱RNC必須「創建並啟動共和黨有史以來最有效的決勝州選舉誠信計畫」。

賴拉另表示，RNC必須「深入檢視既有合約和包商協議，分辨哪些對川普重返回鍋有利，而哪些無用」，並「優先考量勝選的基本機制，以確保我們在激烈競選中獲勝」。

麥克丹尼爾26日宣布她將在3月初卸任，RNC將於3月8日在休士頓舉辦領袖會議，主席和共同主席候選人必須贏得多數委員的支持。

沃特利和賴拉可望輕易勝出，畢竟兩人獲得川普及眾多委員的支持，幾乎無敵。

川普加強控制共和黨提名，川普團隊持續採取其他措施，團結共和黨的各項運作；川普2月稍早在海湖莊園(Mar-a-Lago)會見眾院 議長強生(Mike Johnson)和眾院共和黨全國委員會主席哈德森(Richard Hudson)，討論眾院競選議題。