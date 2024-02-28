聯邦政府又面臨局部關門威脅 但可能只是4月底前爭鬥的暖身

若國會無法在3月1日午夜前敲定新的支出協議，好幾個聯邦部會運作將停擺。（路透）

聯邦政府 又面臨局部關門威脅，這次可能和往常一樣，在最後一刻化解，但這可能只是今年春季稍後更大規模支出爭論的暖身行動。

若國會無法在3月1日午夜前敲定新的支出協議，好幾個領域的聯邦部會撥款措施將到期，運作將停擺，包括住房與城市發展部（HUD）、農業部、運輸部及退伍軍人事務部，導致上千名聯邦政府勞工延後拿到政府支票，也威脅低所得美國民眾的重要維生補助。若國會也無法在3月8日前再度敲定協議，其他機構也將停擺。

美國總統拜登與副總統賀錦麗27日在白宮會見民主黨與共和黨 的國會領袖，聯邦眾議院議長強生與參議院多數黨領袖舒默表示，國會有望在最後期限前批准支出法案，維持聯邦政府運作。不過，兩人對烏克蘭、以色列及美墨邊境等議題的分歧仍很大。共和黨強硬保守派也以政府支出協議為籌碼，要求強生迫使民主黨做出更多政策讓步，包括墮胎權、移民及氣候。

儘管強生表示，不會再訴諸權宜支出措施，因為他會在這輪協商爭取政策讓步，但巴隆金融周刊（Barron's）分析，目前最可能出現的結果，似乎仍是另一次權宜支出措施，以獲得磋商更長期協議的時間，當然國會也可能試圖趕著通過更長期的資金法案，只是這考驗強生制衡黨內強硬右派的能力。

許多政策分析師預期，強生在這次的預算爭鬥可能再次屈服，以免選民把政府局部關門歸咎於共和黨。研究機構Fundstrat指出，即便政府暫時局部關門，也不致重創股市，歷史經驗顯示，過去50年來，史坦普500指數在政府關門 期間的報酬率中位數一直都是零，但在關門一個月後的報酬率中位數為1.3%。過去美國政府關門通常延續五天。

若國會再度敲定權宜支出法案，對投資人來說，真正會造成影響的期限將是4月底，因為國會去年通過的凍結舉債上限法案包含一項條款，若政府屆時仍以權宜支出運作，在4月30日後將全面減支1%。

Beacon政策顧問公司管理合夥人邁羅認為，強生最終似乎已決定他寧可賠上烏紗帽、以免選民在11月大選宣洩不滿，也不要向黨內右派屈服，因為他必須權衡政府關門和大幅減支何者會衝擊共和黨選情，兩害相權取其輕。