拜登見州長：政治已太過個人化 不比當年 籲加强兩黨合作

民主黨籍的拜登總統(右)和共和黨籍猶他州州長考克斯，24日在白宮晚宴上，互相敬酒，呼籲從政者減少政治分歧並加强合作。(路透)

美聯社報導，民主黨籍的拜登 總統和共和黨 籍猶他州州長考克斯(Spencer Cox)，24日在白宮 晚宴上，捐棄兩黨成見，呼籲從政者減少政治分歧並加强合作。

拜登總統在白宮設宴接待「全國州長協會」(National Governors Association)的州長們，從政逾50年的拜登有感而發表示：「政治已經太過個人化，不復當年的模樣。」

拜登強調此次招待州長們，令他「深感榮幸」，因為「我們有一起共事的傳統，我們全力以赴，貫徹執行，一路下來我們知道自己為誰服務，目標就是把事情做好。」

全國州長協會主席、猶他州共和黨籍州長考克斯則回應表示：「當年我們真的可以跨黨派合作，和其他黨派人士站在一起，沒有任何政治風險，我們應該繼續這樣，我們必須這樣，絕不能失去這點。」

根據報導，考克斯積極推動「不同意更好」(Disagree Better)活動，以減少黨派的政治紛爭，甚至還開玩笑表示，自己和拜登總統今年都要爭取連任，若同時出現在白宮，可能會「同歸於盡」(mutually assured destruction)。

同時考克斯以州長身分向拜登總統致意：「對您肩負的重責大任，我們知之甚少，無法想像總統決斷的困難度，我們承受的壓力不足以相比，所以今晚要向您致意。」

拜登也向在場賓客透露，當年國會議員白天爭論不休，但晚上一起吃麵包果腹，如今共和黨主導下的眾議院，從移民政策、聯邦預算到援助烏克蘭或以色列等諸多議題，雙方僵持不下。

考克斯還當場向拜登表示：「我們家每晚都為您與家人禱告，祈禱您的成功，因為您的成功，就代表我們國家的成功。」

另外州長協會副主席、科羅拉多州民主黨籍州長波利斯(Jared Polis)也舉杯祝賀：「我們有很多、很多共同點，大家同為美國人，秉持對國家與百姓的熱愛才能齊聚一堂。」

據了解，多位州長為出席年度冬季會議來到華府訪問，於23日參加白宮一場會議，聽取總統拜登和副總統賀錦麗的談話。