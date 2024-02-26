我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

拜登見州長：政治已太過個人化 不比當年 籲加强兩黨合作

編譯俞仲慈／綜合25日電
民主黨籍的拜登總統(右)和共和黨籍猶他州州長考克斯，24日在白宮晚宴上，互相敬酒，呼籲從政者減少政治分歧並加强合作。(路透)
民主黨籍的拜登總統(右)和共和黨籍猶他州州長考克斯，24日在白宮晚宴上，互相敬酒，呼籲從政者減少政治分歧並加强合作。(路透)

美聯社報導，民主黨籍的拜登總統和共和黨籍猶他州州長考克斯(Spencer Cox)，24日在白宮晚宴上，捐棄兩黨成見，呼籲從政者減少政治分歧並加强合作。

拜登總統在白宮設宴接待「全國州長協會」(National Governors Association)的州長們，從政逾50年的拜登有感而發表示：「政治已經太過個人化，不復當年的模樣。」

拜登強調此次招待州長們，令他「深感榮幸」，因為「我們有一起共事的傳統，我們全力以赴，貫徹執行，一路下來我們知道自己為誰服務，目標就是把事情做好。」

全國州長協會主席、猶他州共和黨籍州長考克斯則回應表示：「當年我們真的可以跨黨派合作，和其他黨派人士站在一起，沒有任何政治風險，我們應該繼續這樣，我們必須這樣，絕不能失去這點。」

根據報導，考克斯積極推動「不同意更好」(Disagree Better)活動，以減少黨派的政治紛爭，甚至還開玩笑表示，自己和拜登總統今年都要爭取連任，若同時出現在白宮，可能會「同歸於盡」(mutually assured destruction)。

同時考克斯以州長身分向拜登總統致意：「對您肩負的重責大任，我們知之甚少，無法想像總統決斷的困難度，我們承受的壓力不足以相比，所以今晚要向您致意。」

拜登也向在場賓客透露，當年國會議員白天爭論不休，但晚上一起吃麵包果腹，如今共和黨主導下的眾議院，從移民政策、聯邦預算到援助烏克蘭或以色列等諸多議題，雙方僵持不下。

考克斯還當場向拜登表示：「我們家每晚都為您與家人禱告，祈禱您的成功，因為您的成功，就代表我們國家的成功。」

另外州長協會副主席、科羅拉多州民主黨籍州長波利斯(Jared Polis)也舉杯祝賀：「我們有很多、很多共同點，大家同為美國人，秉持對國家與百姓的熱愛才能齊聚一堂。」

據了解，多位州長為出席年度冬季會議來到華府訪問，於23日參加白宮一場會議，聽取總統拜登和副總統賀錦麗的談話。

拜登 白宮 共和黨

上一則

閏年怎麼來？如果沒有閏年 幾百年後夏天會落在11月

下一則

全國師資短缺 代課老師供不應求 加州代課日薪355元最高

延伸閱讀

澤倫斯基喊話美國會 需在1個月內通過「援烏」包裹法案

澤倫斯基喊話美國會 需在1個月內通過「援烏」包裹法案
川普重現誰是接班人金句 嗆11月大選「開除拜登」

川普重現誰是接班人金句 嗆11月大選「開除拜登」
南卡初選川普大勝 海理矢言戰到「超級星期二」

南卡初選川普大勝 海理矢言戰到「超級星期二」
管制中國貨 參議員促終止800元以下包裹免關稅待遇

管制中國貨 參議員促終止800元以下包裹免關稅待遇

熱門新聞

由新澤西捷運局運營的Dinky路線火車，專門行駛於普林斯頓市到普大校園。(普大官網截圖)

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

2024-02-20 20:12
BP加油站(右)與TravelCenters of America便利商店餐廳(左)。BP斥資13億元從TravelCenters of America收購數百家便利商店和餐館資產，協議對外公佈後，後者股價飆漲逾70%。(BP官網)

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

2024-02-23 18:00
因質疑女子的姿勢不當，男子上前理論喝止。（取自TikTok @yourfavoritedaughter2）

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

2024-02-21 12:49
族裔仍是薪資差別的明顯條件，亞裔整體勞工年收入7萬9456元，在各族裔當中位居第一。（美聯社）

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

2024-02-23 11:40
小林瑪麗安娜(Mariana Kobayashi)被裁員後，通過一支創意影片吸引谷歌人資注意，最終獲得錄取。(截取自 Mariana Kobayashi YouTube)

被領英裁員 女子拍創意影片求職爆紅 現已入職谷歌

2024-02-22 15:23
奧古斯塔大學護理學院22歲學生萊利，22日上午出門慢跑之後便失蹤，下午被人發現陳屍於森林公園步道附近。此案嫌犯已遭警方逮捕收押。(美聯社)

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

2024-02-24 08:48

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示