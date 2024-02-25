紐約房產欺詐案敗訴 川普4.5億罰金不准拖延

紐約州檢察長詹樂霞已表示，若前總統川普無法支付4億5420萬元罰款與利息，將查抄資產。圖為曼哈頓川普大廈。(路透)

前總統川普 在紐約州 民事官司敗訴被判重罰4億5400元罰金及利息的判決23日確定，郡書記官開始計時30天，讓川普上訴；紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室發言人表示，川普這筆「欠債」的金額，在判決後每天利息接近11萬2000元。

美聯社報導，主審的恩格隆(Arthur Engoron)法官22日拒絕川普律師羅伯特(Clifford Robert)的聲請，聲請書指罰金的執行應延擱30天；恩格隆法官則以電子郵件表示，被告川普未能解釋，遑論確立延擱的任何基本理由，「本人有信心，上訴法院會保障辯方的上訴權利」。

恩格隆法官在16日判決，川普在本案中謊報自己財富淨值，以取得更好的貸款 條件，浮報有利於自己房地產帝國價格，判決川普罰3億5490萬元，外加近1億元的利息。

前總統川普誇大淨資產的民事詐欺案敗訴後，將支付4億5420萬元罰款與利息。紐約州檢察長詹樂霞已表示，若川普無法支付罰款，將查抄資產。(路透)

詹樂霞辦公室表示，判決給川普30天上訴期，川普也矢言上訴。同一時期，川普必須存入「足額資金」到法院管理的帳戶，或者對總金額具保。

詹樂霞本周稍早表示，川普若是無法支付罰款，她打算查抄川普一些資產；話雖如此，上訴過程中，索取罰金可能要暫緩。

川普否認有任何不法。其律師團靠著與州檢方、法官斟酌判決用語，一直想拖延判決頒布。

恩格隆法官22日裁定，否決川普要求延期繳交罰款，自23日起開始計算罰款的利息。

川普罰金的利息日增11萬1984元，而非判決確定前，外傳的8萬7502元，這是因為判決後的利息，是按罰金3億5500萬元加計審判前應繳的利息近1億元來計算所致。

按美聯社算法，判決書確立之前，川普的利息只按基本罰金來算；總計起來，川普與其共犯直到繳完前，每日該付利息為11萬4554元。

這筆利息包括川普兩名年紀最長兒子每日該付息1149元、川普集團前財長魏索柏格(Allen Weisselberg)每日利息272元。即使他們上訴，金額照算。川普與其共犯若上訴成功，推翻原判，或許就不必繳任何罰金及利息。