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「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

拜登弟受訪 稱兄「從未涉入」家族商業

編譯陳韻涵／綜合21日電
拜登總統的弟弟詹姆斯·拜登21日自願就眾院彈劾拜登調查接受訪談，他稱拜登「從未涉入」家族成員的商業活動。(路透)
拜登總統的弟弟詹姆斯·拜登21日自願就眾院彈劾拜登調查接受訪談，他稱拜登「從未涉入」家族成員的商業活動。(路透)

拜登總統的弟弟詹姆斯(James Biden)21日自願就眾院彈劾拜登調查接受訪談，他稱拜登「從未涉入」家族成員的商業活動；另外，聯邦調查局(FBI)線民史米爾諾夫(Alexander Smirnov)作證稱拜登父子從烏克蘭天然氣公司Burisma獲得巨額報酬，以及Burisma與俄國情報官員有關聯，遭司法部認定是偽證，已遭檢察官起訴。

美聯社取得詹姆斯告訴共和黨議員的十頁開場聲明，內容寫道「我縱橫商場50年，但喬‧拜登從未涉入這些活動的直接或間接財務利益，從來沒有」。

共和黨議員經過五個多小時的詢問後表示，詹姆斯避免直接回答調查員的提問。共和黨眾議員畢格斯(Andy Biggs)表示，「他說了許多與他的證詞相牴觸的內容」。

詹姆斯受訪是共和黨議員近期最新的訪談，該黨議員試圖重啟停滯數月的拜登家族海外財務調查及彈劾拜登程序，但共和黨內部批評後者缺乏彈劾確切證據的聲浪有所增加；許多共和黨議員表示，沒有看到彈劾所需的「重罪和輕罪」證據。

FBI線民史米爾諾夫被控捏造Burisma於2015年分別贈予拜登父子500萬元，而此證詞成為共和黨在國會提案彈劾拜登的關鍵。

史米爾諾夫14日入境時被捕遭起訴，15日在拉斯維加斯過堂。檢察官在20日的訴訟文件中表示，史米爾諾夫落網時坦言「與俄國情報單位相關的官員，參與散播與(拜登次子)杭特有關的說法」，並指他近期廣泛接觸俄國官員，落網前還曾安排之後要再出國訪問一位俄國官員。

檢察官表示，具備美國和以色列雙重國籍的史米爾諾夫，2020年6月向FBI探員舉報時捏造事實，稱Burisma在2015年或2016年分別付給拜登父子500萬元。

不過，史米爾諾夫2017年才開始與Burisma有定期業務往來，並在他對當時仍為民主黨總統候選人的拜登表達偏見後，加以抹黑。

史米爾諾夫被控作偽證、捏造虛假紀錄等罪名；若罪名成立，可能面臨最高25年刑期。

史米爾諾夫的證詞是共和黨對拜登及其家族立案調查的關鍵，也引發眾院對拜登的彈劾調查。史米爾諾夫上周落網後，民主黨呼籲結束彈劾調查。

拜登 共和黨 彈劾

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