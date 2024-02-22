我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

官司纏身 川普自比遭遇如納瓦尼

記者顏伶如、編譯俞仲慈／綜合報導
川普日前參加福斯新聞網里民大會節目時，將自己面臨的刑事起訴案，比喻為俄羅斯反對派領袖納瓦尼坐牢及在獄中死亡的經歷，再次聲稱刑事起訴背後藏有政治動機。(路透)
川普日前參加福斯新聞網里民大會節目時，將自己面臨的刑事起訴案，比喻為俄羅斯反對派領袖納瓦尼坐牢及在獄中死亡的經歷，再次聲稱刑事起訴背後藏有政治動機。(路透)

前總統川普日前參加福斯新聞網(Fox News)里民大會(town hall)時，將自己面臨的刑事起訴案比喻為俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)坐牢及在獄中死亡的經歷，再次聲稱刑事起訴的背後藏有政治動機。

川普日前參加福斯新聞網在南卡羅來納州格林維爾(Greenville)預錄播出的里民大會(town hall)，在回答主播殷格哈姆(Laura Ingraham)提問時說，「納瓦尼狀況非常悲慘，他是非常勇敢的人」、「那是很可怕的事情，但這在我們國家也有發生」。

川普對納瓦尼過世表示哀悼後，旋即話鋒一轉把焦點擺在自己身上。他說：「我被起訴四次，所有官司都是因為我參與政治的關係。」他指出：「他們起訴我的理由真的非常可笑。」

川普說：「這是納瓦尼的一種形式。」他表示：「這是共產主義，法西斯主義的形式。」

川普在這場里民大會裡完全沒有提到俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)。從執政期間以來，川普向來拒絕譴責普亭，反而經常讚美普亭。

殷格哈姆詢問川普，是否認為餘生將跟納瓦尼一樣成為政治囚犯，川普則未明確回答。

路透則報導，納瓦尼去世消息傳出後，拜登總統第一時間指控俄羅斯總統普亭應負責任，就連川普在黨內初選的頭號對手海理也跳出來砲轟普亭，聲援俄羅斯反對派。

反觀川普直到19日，才在自創社交媒體「真實社群」(Truth Social)發文首次對納瓦尼表達哀悼，但對普亭隻字不提，並藉著納瓦尼之死，暗指自己官司纏身全是來自政治迫害，並認為美國已走向衰敗之路。

前總統川普的說法，讓拜登總統相當不滿，痛批川普的失敗主義：「為什麼川普總是指責美...
前總統川普的說法，讓拜登總統相當不滿，痛批川普的失敗主義：「為什麼川普總是指責美國？」(路透)

川普唱衰美國的說法，讓拜登相當不滿：「前總統川普和共和黨人拒絕追究普亭對納瓦尼之死的責任，不僅如此，川普還說納瓦尼過世，讓他知道美國有多糟糕。」他並痛批川普的失敗主義：「請容我引用川普原話，他說我們是一個衰敗國家、一個失敗國家，為什麼川普總是指責美國？」

同時拜登也針對川普過往和普亭的好交情，意有所指表示：「普亭對納瓦尼之死應負起責任，為何川普不能直接說出來？」

為了追究普亭對納瓦尼身亡的責任，拜登於20日宣布，美國將自23日起發動對俄羅斯一連串制裁行動。

川普 納瓦尼 普亭

上一則

CPAC年會 將成川普潛在副手們較勁舞台

下一則

川普若拒繳逾3億罰金 詹樂霞將扣押其資產

延伸閱讀

川普面臨刑事起訴 自比「遭遇如納瓦尼」痛批有政治動機

川普面臨刑事起訴 自比「遭遇如納瓦尼」痛批有政治動機
英國率先宣布制裁俄羅斯獄方高層 回應納瓦尼之死

英國率先宣布制裁俄羅斯獄方高層 回應納瓦尼之死
納瓦尼遺體遭扣留母親提告 俄法院3月開庭審理

納瓦尼遺體遭扣留母親提告 俄法院3月開庭審理
俄扣納瓦尼遺體滅證？母奔北極要普亭「立即歸還」

俄扣納瓦尼遺體滅證？母奔北極要普亭「立即歸還」

熱門新聞

位於華府的國稅局大樓。(美聯社)

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

2024-02-15 11:15
由新澤西捷運局運營的Dinky路線火車，專門行駛於普林斯頓市到普大校園。(普大官網截圖)

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

2024-02-20 20:12
日光節約時間存廢問題，過去幾年引起熱烈討論，其中一派主張取消日光節約時間，另一派則贊成永久實施日光節約時間。（美聯社）

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

2024-02-16 11:51
明尼蘇達州第一大城明尼阿波利斯附近18日凌晨爆發警匪槍戰，警消獲報處理家暴遭嫌犯槍擊，2名員警及1名消防人員中彈殉職，另有1名員警受傷，嫌犯也已經身亡。(取材自X平台)

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

2024-02-18 19:22
俄勒岡州州法規定稅收超過財政單位預估的2%時，稅收盈餘就要退還納稅人。美聯社

有錢也不能幫遊民…這州獨創2%退稅法 中段收入者退千元

2024-02-19 12:33
因質疑女子的姿勢不當，男子上前理論喝止。（取自TikTok @yourfavoritedaughter2）

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

2024-02-21 12:49

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高