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美學者曝拜登、林肯這層關係 拜登曾曾祖父謀殺未遂 多虧林肯特赦

編譯盧思綸／即時報導
美國歷史學家哥曼19日投書華盛頓郵報，曝光前總統林肯對拜登祖輩有特赦之恩。（取材自X）
美國歷史學家哥曼19日投書華盛頓郵報，曝光前總統林肯對拜登祖輩有特赦之恩。（取材自X）

英國衛報報導，今年2月19日適逢美國總統日，美國歷史學家哥曼 （David J Gerleman）當天投書華盛頓郵報，曝光前總統林肯對拜登祖輩有特赦之恩，原來拜登的曾曾祖父在南北戰爭時曾被控謀殺未遂，遭判2年苦役監禁，多虧林肯出手特赦才免於刑罰，消息也引發社會對於總統權力的熱議。

哥曼日前查閱美國國家檔案局資料發現，南北戰爭時期，拜登的曾曾祖父羅賓特（Moses J Robinette）曾任軍隊獸醫，不料在一場鬥毆中持刀劃傷聯邦軍隊文職雇員亞力山大（John J Alexander），隨後被以謀殺未遂起訴。由於羅賓特無法說服法庭當時是出於自我防衛，因而被處以兩年苦役監禁。

後來3名軍隊官員認為判刑過於嚴厲而向時任總統林肯提出上訴，最終林肯點頭特赦羅賓特，羅賓特順利在1864年9月1日獲釋，這也是林肯遭暗殺前7個月。

該文同時引發社會對於總統權力的議論。根據美國憲法第二款，總統有權「對危害合眾國的犯罪行為發布緩刑令和赦免令，但彈劾案除外」。

這項權力源自於早期英國法律中的君主赦免特權，後來跨越大西洋傳到殖民地美國。美國總統通常會在任期快結束時行使赦免權。

近幾任美國總統也在不同程度上使用特赦權，包括布希頒布200項特赦令；歐巴馬任內多達1,927件；川普則是237人，拜登迄今已赦免14人。

拜登 彈劾 華盛頓郵報

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