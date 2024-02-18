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稱被騙拍片 共和黨前眾議員桑托斯告主持人吉米金莫

編譯廖振堯／綜合18日電
共和黨前聯邦眾議員桑托斯(左)去年因醜聞案被逐出國會，他告脫口秀主持人吉米‧金莫(右)騙他拍影片後，在節目上嘲笑他。(美聯社)
共和黨前聯邦眾議員桑托斯(左)去年因醜聞案被逐出國會，他告脫口秀主持人吉米‧金莫(右)騙他拍影片後，在節目上嘲笑他。(美聯社)

共和黨前聯邦眾議員桑托斯(George Santos)因詐欺等醜聞案，去年12月1日被逐出國會；儘管自己訴訟纏身，桑托斯17日對知名脫口秀主持人吉米‧金莫(Jimmy Kimmel)興訟，控訴金莫騙他在名人影片App「Cameo」上拍影片，但利用該素材在「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live!)節目上嘲笑他。

美聯社報導，桑托斯於紐約南區地方法院以侵犯版權、誘導詐欺(fraudulent inducement)、違反合約、不當得利提起訴訟，被告為金莫、美國廣播公司(ABC)，以及ABC的母公司華特迪士尼公司(Walt Disney Co.)。

訴訟稱，桑托斯在Cameo上接收許多來自不同個人和企業的請求，詢問能否客製短片訊息；他不知情的是，據稱其中至少14項請求是金莫以假名、假背景發出的。而金莫故意喬裝、誘導拍下客製影片，完全是「利用和嘲笑」桑托斯的「合群性格」。

從去年12月開始，這些影片在「桑托斯會說出口嗎？」(Will Santos Say It？)的節目橋段中播放；金莫在節目中嘲諷，桑托斯被逐出國會後找到新生意：以400元一支影片的價格，就能在Cameo上要求他唸出五花八門的指定訊息。該橋段便是金莫假裝成一般人送出Cameo請求，試圖讓桑托斯講出各種荒唐句子。

如其中一個請求是假裝他朋友在虛構牛肉大胃王比賽的30分鐘內吃掉六磅牛絞肉奪得冠軍，希望桑托斯能拍影片為他道賀；桑托斯也如願祝賀，稱這個壯舉「令人驚嘆且印象深刻」。

甚至在12月11日節目中，金莫直接自嘲「你能想像我可能因為詐欺被桑托斯告嗎？那該有多好玩？就像美夢成真一樣！」並說現在收費漲到每片500元，桑托斯應該感謝他。

桑托斯的律師范通(Robert Fantone)在一封電郵表示「坦白說金莫的假請求很有趣，但所作所為明顯違反了版權法」。

桑托斯尋求這些在節目及社群平台上播出的影片總計75萬元的法定賠償，還要求在審判中確定其他損害賠償。他提告後也反擊金莫說：「抱歉聖誕禮物來晚了，但為了讓你願望成真，希望你喜歡你一直期待的詐欺訴訟。」

至於桑托斯自己一系列的刑事指控，包括欺騙競選捐款者、向國會謊報資產、工作期間領取失業救濟金、以競選捐款名義支付名牌服裝等，他仍對去年10月修訂後的起訴書宣稱自己無罪。

共和黨前聯邦眾議員桑托斯(左)去年因醜聞案被逐出國會，他告脫口秀主持人吉米‧金莫...
共和黨前聯邦眾議員桑托斯(左)去年因醜聞案被逐出國會，他告脫口秀主持人吉米‧金莫(右)騙他拍影片後，在節目上嘲笑他。(美聯社)

詐欺 迪士尼 眾議員

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