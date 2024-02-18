海理批川普閉口不談納瓦尼之死 喊話國會通過包裹法案

共和黨總統提名參選人海理18日批評對手川普對俄國反對派領袖納瓦尼之死默不作聲，更加碼呼籲國會盡速通過針對烏克蘭、以色列和台灣的援助法案。(美聯社)

華爾街日報報導，共和黨 總統提名參選人海理18日批評對手川普 對俄羅斯反對派領袖納瓦尼之死默不作聲，更加碼呼籲國會盡速通過針對烏克蘭 、以色列和台灣的援助法案。

現在唯一和川普競爭共和黨內總統提名的前南卡州長海理，日前接受美國廣播公司（ABC）《今周》（This Week）訪問，批評川普閉口不談納瓦尼之死，顯示他「不是覺得普亭殺了政敵很酷，就是認為沒什麼大不了」。

俄國官方16日無預警宣布，47歲納瓦尼在獄中放風散步後突發身體不適，隨後猝死身亡，消息引發國際社會對俄國當局的質疑。

海理說，「他(川普)站在一個殺害政敵的男人一邊，他站在一個關押美國記者當人值得暴徒一邊。」海理指的是《華爾街日報》駐俄羅斯記者格什科維奇（Evan Gershkovich），他在去年3月遭俄國當局以從事間諜活動羈押。

另外，海理也批評川普先前喊話普亭對未履約的北約盟國「為所欲為」，並且呼籲國會盡快通過援助烏克蘭的包裹法案，以利烏軍對抗侵略勢力。

美國參院13日表決通過援助台灣、烏克蘭和以色列的953.4億美元法案，不過該法案在眾議院的前途難測，共和黨籍議長強生事先已放話將封殺該法案，不會在眾院提出討論；強生主張相關內容未能解決美國邊境安全，無法在眾院闖關成功。