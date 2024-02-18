我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

海理批川普閉口不談納瓦尼之死 喊話國會通過包裹法案

編譯盧思綸／即時報導
共和黨總統提名參選人海理18日批評對手川普對俄國反對派領袖納瓦尼之死默不作聲，更加碼呼籲國會盡速通過針對烏克蘭、以色列和台灣的援助法案。(美聯社)
共和黨總統提名參選人海理18日批評對手川普對俄國反對派領袖納瓦尼之死默不作聲，更加碼呼籲國會盡速通過針對烏克蘭、以色列和台灣的援助法案。(美聯社)

華爾街日報報導，共和黨總統提名參選人海理18日批評對手川普對俄羅斯反對派領袖納瓦尼之死默不作聲，更加碼呼籲國會盡速通過針對烏克蘭、以色列和台灣的援助法案。

現在唯一和川普競爭共和黨內總統提名的前南卡州長海理，日前接受美國廣播公司（ABC）《今周》（This Week）訪問，批評川普閉口不談納瓦尼之死，顯示他「不是覺得普亭殺了政敵很酷，就是認為沒什麼大不了」。

俄國官方16日無預警宣布，47歲納瓦尼在獄中放風散步後突發身體不適，隨後猝死身亡，消息引發國際社會對俄國當局的質疑。

海理說，「他(川普)站在一個殺害政敵的男人一邊，他站在一個關押美國記者當人值得暴徒一邊。」海理指的是《華爾街日報》駐俄羅斯記者格什科維奇（Evan Gershkovich），他在去年3月遭俄國當局以從事間諜活動羈押。

另外，海理也批評川普先前喊話普亭對未履約的北約盟國「為所欲為」，並且呼籲國會盡快通過援助烏克蘭的包裹法案，以利烏軍對抗侵略勢力。

美國參院13日表決通過援助台灣、烏克蘭和以色列的953.4億美元法案，不過該法案在眾議院的前途難測，共和黨籍議長強生事先已放話將封殺該法案，不會在眾院提出討論；強生主張相關內容未能解決美國邊境安全，無法在眾院闖關成功。

川普 共和黨 烏克蘭

上一則

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

延伸閱讀

英美駐俄大使弔念納瓦尼之死 籲當局徹查給交代

英美駐俄大使弔念納瓦尼之死 籲當局徹查給交代
紀念納瓦尼而被捕 俄羅斯至少上百人遭判短期監禁

紀念納瓦尼而被捕 俄羅斯至少上百人遭判短期監禁
納瓦尼遺孀尤莉雅 社媒上傳合照寫「我愛你」

納瓦尼遺孀尤莉雅 社媒上傳合照寫「我愛你」
川普敗訴後回應詐欺裁決：恩格隆是不誠實的法官

川普敗訴後回應詐欺裁決：恩格隆是不誠實的法官

熱門新聞

福茂集團董事長兼執行長趙安吉。(家人提供)

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

2024-02-12 16:20
位於華府的國稅局大樓。(美聯社)

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

2024-02-15 11:15
美國一名孕婦，發現老公竟下藥想讓自己流產，且次數多達7次。示意圖／ingimage

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

2024-02-12 13:15
日光節約時間存廢問題，過去幾年引起熱烈討論，其中一派主張取消日光節約時間，另一派則贊成永久實施日光節約時間。（美聯社）

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

2024-02-16 11:51
加州幾個大城市的房產稅傲視全美。(本報檔案照)

50大城房產稅比一比：舊金山最貴 這城市跌最多

2024-02-13 11:02
拜登總統(左)年齡受到質疑，副總統賀錦麗(右)稱已做好準備。(歐新社)

選民嫌拜登年紀太大 賀錦麗：已做好接班準備

2024-02-12 10:52

超人氣

更多 >
首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」
疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元