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參議員曼欽 正式表態今年不選總統

編譯盧炯燊／綜合17日電
西維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員曼欽16日正式宣布，不會競逐2024年總統大位。(路透)
西維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員曼欽16日正式宣布，不會競逐2024年總統大位。(路透)

西維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)正式宣布，不會競逐2024年總統選舉，這讓數個月來有關他將以獨立候選人身份挑戰總統拜登的揣測畫上句號。

今年76歲的曼欽，16日在西維州摩根鎮(Morgantown)西維吉尼亞大學演說時表明，「我不會參與總統競選，不會破壞協議或攪局。」

曼欽去年11月宣布不再競選連任參議員後，數個月來外界一直猜測他是否角逐總統，尤其是他是接受國家廣播公司(NBC)訪問時曾說會考慮競選，其後又考慮成為「無標籤」(No Labels)組織的候選人。曼欽與馬里蘭州共和黨籍前州長霍根(Larry Hogan)是這個組織的聯合主席。

「無標籤」是個中間派組織，目的是在拜登與前總統川普之間，作為選民的第三個選擇，期望尋求重量級人物作為候選人，有消息指曼欽與該組織談不攏並退出談判桌，而「無標籤」最近已通知捐助人及盟友，計畫找一位共和黨人作為代表。

迄今仍沒這個共和黨人出現，被視為最有可能的霍根上月也已退出該組織，除表態支持海理(Nikki Haley)競逐外，也宣布自己將競選馬州聯邦參議員。

另方面，由於曼欽不再競逐連任參議員，民主黨極可能失去在西維州在國會的唯一參院席位。消息人士指，為了力保在參院的控制權，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)懇求曼欽以獨立身分再次競選參議員。

西維州提交參院初選申請的截止日期是1月份，但獨立候選人可在8月1日之前宣布參選。

曼欽一向立場搖擺不定，因此也得以游走於兩黨之間左右逢源。1982年首次競選州議員，2010年進入國會，2018年深紅的西維州裡，是唯一在國會代表西維州的民主黨人。由於他的搖擺立場，多次為了達成兩黨交易，從而使黨內一些政策目標沒法通過而令黨人詬病。

曼欽在西維大的演說中，猛烈抨擊國會，聲稱是他合作過功能失調最嚴重的機構。又指這屆國會是美國歷史上效率最低、破壞性最強的國會。

曼欽 維州 參議員

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