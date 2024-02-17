我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑心司機勒索「洪荒之力」傅園慧 官方重罰3萬元人民幣

洛市噩夢住戶對窗外狂扔雜物 飆髒話嚇壞鄰居

最長壽總統 99歲卡特安寧療護滿1年 每天看棒球比賽

編譯盧炯燊／綜合17日電
美國最長壽的前總統、99歲的卡特一年前開始接受安寧療養，2月18日滿一周年。家人表示他仍將繼續與家人在一起。(美聯社)
美國最長壽的前總統、99歲的卡特一年前開始接受安寧療養，2月18日滿一周年。家人表示他仍將繼續與家人在一起。(美聯社)

美國最長壽總統、99歲的卡特(Jimmy Carter)一年前開始接受安寧療護，並在2月18日滿一年。卡特家人透過給「今日美國報」(USA TODAY)的聲明﹐表示他仍繼續與家人在一起。

聲明中說，「卡特一家非常感謝在這段時間收到許多愛的表達，以及對他們私隱私的持續尊重。家人很高興他去年決定接受安寧療護，同時引發全國不少家庭討論這個重要話題」。

這位第39任總統在2015年被診斷出癌症擴散到大腦，經過短暫住院治療後，去年決定將剩餘的時間留在家裡與家人在一起，在家鄉喬州平原鎮(Plains)一間住了60多年的小屋接受安寧療護，而不是額外的治療，由看護人員照看，親友們輪流來看望。

安寧療護旨在減輕患者及其家人的痛苦，為生命不到六個月的人提供「臨終關懷」(Hospice Care)。根據「全國臨終關懷和安寧療護組織」數據，75%病患者在接受安寧療護不到三個月就去世，但約10%的患者繼續活到超過264 天。

喬治亞州愛默蕾大學(Emory University)安寧療護中心主任奎斯特(Tammie Quest)認為，卡特的情況仍屬正常，並表示盡早將病患轉為安寧療護反會有更好結果，包括壽命更長，生活品質更高。

卡特孫子賈森(Jason Carter)數星期前向「今日美國報」說，儘管祖父面對重大的身體挑戰，但幾乎每天都會觀看電視棒球比賽及與家人見面。

卡特去年10月1日迎來99歲，與結婚77年的妻子羅莎琳(Rosalynn Carter)，罕有的在萊恩斯花生節公開露面。不過羅莎琳在11月19日去世，終年96歲，也就是進入安寧療護後僅數天。卡特與拜登總統、副總統賀錦麗等都參加了為他的妻子舉行的悼念活動。

老友斯塔基 (Jill Stuckey)經常與卡特見面，說卡特的一生幾乎都顛覆了人們的想像，包括從農民到總統、最長壽及婚姻時間最長的總統，又說他一直按照自己的情況這樣活著，也將這樣死去。

拜登 癌症 喬州

上一則

一洲焦點／拜登被爆記憶衰退 民主黨總統提名3劇本

延伸閱讀

NBA／籃球名人堂 卡特、畢拉普斯進決選

NBA／籃球名人堂 卡特、畢拉普斯進決選
NBA／進入名人堂決選名單 飛人卡特：我愛打球勝過一切

NBA／進入名人堂決選名單 飛人卡特：我愛打球勝過一切
疫期免費餐點結束 喬州學生積欠餐費增加

疫期免費餐點結束 喬州學生積欠餐費增加
最新民調：拜登任期第3年滿意度39.8% 自卡特以來新低

最新民調：拜登任期第3年滿意度39.8% 自卡特以來新低

熱門新聞

福茂集團董事長兼執行長趙安吉。(家人提供)

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

2024-02-12 16:20
位於華府的國稅局大樓。(美聯社)

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

2024-02-15 11:15
美國一名孕婦，發現老公竟下藥想讓自己流產，且次數多達7次。示意圖／ingimage

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

2024-02-12 13:15
日光節約時間存廢問題，過去幾年引起熱烈討論，其中一派主張取消日光節約時間，另一派則贊成永久實施日光節約時間。（美聯社）

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

2024-02-16 11:51
前總統川普。（路透）

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

2024-02-11 12:34
加州幾個大城市的房產稅傲視全美。(本報檔案照)

50大城房產稅比一比：舊金山最貴 這城市跌最多

2024-02-13 11:02

超人氣

更多 >
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
曾任職美企 中國女子自卡達返中 遭控間諜被捕

曾任職美企 中國女子自卡達返中 遭控間諜被捕