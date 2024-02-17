國務院前發言人普萊斯 將任駐聯合國副代表

國務院前發言人普萊斯，將出任美國駐聯合國副代表。(美聯社)

美國國務院 前發言人普萊斯(Ned Price)將出任美國駐聯合國 副代表，他16日透過社群平台X表示，很感謝有機會與美國駐聯合國代表托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)、國務卿布林肯 (Antony Blinken)及美國政府同僚一道在聯合國與更廣泛的多邊體系，推動美國的利益與價值觀。

托馬斯─格林菲爾德發文歡迎普萊斯的加入，普萊斯將負責華府辦公室，普萊斯曾是布林肯的發言人，現為布林肯的資深顧問，其判斷和專業能力將成為使團的重要資產。

根據美國駐聯合國使團官網，現在負責華府的副代表為蒲杰夫(Jeffrey Prescott)。

政治新聞網站Politico報導，美國正因支持以色列對抗軍事組織哈瑪斯，在聯合國等國際組織面臨嚴酷考驗，拜登政府也試圖透過聯合國來維持對俄羅斯的外交壓力。

Politico報導，普萊斯在加入國務院之前，曾於中央情報局(CIA)擔任分析師超過10年，在川普政府期間掛冠求去，投身於由現任國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)在2018年創立的「國安行動」(National Security Action)，這是一個為下一個民主黨總統候選人建立更進步的外交政策的組織，蒲杰夫正是普萊斯當時的夥伴。

蒲杰夫交接後，將前往羅馬出任聯合國糧食與農業組織美國代表團團長。此外，普萊斯的新職無需參院同意。