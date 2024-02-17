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亞州無證客暴增 共和黨候選人雷克怪罪艾伯特

記者顏伶如／綜合報導
共和黨聯邦參議員參選人雷克，指稱亞利桑納州非法移民湧現，是德州州長艾伯特造成的。(美聯社)
共和黨聯邦參議員參選人雷克，指稱亞利桑納州非法移民湧現，是德州州長艾伯特造成的。(美聯社)

亞利桑納州前共和黨州長候選人、今年換跑道角逐聯邦參議員席次的雷克(Kari Lake)，接受新聞周刊(Newsweek)專訪時說，亞利桑納州非法移民湧現是德州州長艾伯特(Greg Abbott)造成的。她說，艾伯特以鐵腕政策防堵德州區段的美墨邊境，導致企圖闖關的偷渡客往西移動，伺機尋找入境美國的機會。

54歲的雷克出身電視新聞主播，2022年代表共和黨參選亞利桑納州州長失利，今年11月則希望為共和黨在亞州贏得聯邦參議員席次。

根據統計，亞州境內遭查緝無證移民過去幾個月人數大增。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，根據聯邦政府內部資料，亞利桑納州與加州的非法入境合計人數，如今已占全美非法入境人數約60%，德州非法入境人數則有下降趨勢。

雷克表示，如果當初贏得州長選舉，上任之後會採取像艾伯特一樣的嚴格措施，包括在邊境地區設置圍牆，並請求其他共和黨州長調派國民兵(National Guard)前來支援，不會讓邊境地區淪落到「像難民營似的」。

她說，艾伯特努力鞏固德州境內的邊境安全，結果許多偷渡客改而湧向亞州邊境。她舉例說，土桑(Tucson)邊境地區遭查緝的非法入境者，來自全球168個國家。

身為民主黨自由派的亞利桑納州州長霍布斯(Katie Hobbs)，去年曾呼籲拜登總統調動國民兵以因應美墨邊境危機。建議遭拜登拒絕後，霍布斯去年12月簽署行政命令，調派亞州國民兵進駐邊境地區。霍布斯抨擊民主黨同僚對於鞏固邊境不願好好做事，無法保護社區安全。

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