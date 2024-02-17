德州允警逕捕偷渡客 聯邦法官批法治惡夢

今年3月起，德州警察依據州法獲得更多權力，得以逮捕偷渡入境的無證移民。聯邦法官埃兹拉15日表示，如果各州移民法規自行其是，對於美國來說將是「惡夢」。(路透)

從今年3月起，德州 州法賦予當地警察更多權力得以逮捕偷渡入境的無證移民 。德州西區聯邦區域法院法官埃兹拉(David Ezra)15日表示，如果各州自行推出各式各樣的移民法規，對於美國來說將是「惡夢」。

埃兹拉說：「我們將從美利堅合眾國變成邦聯。」他說：「這就是南北戰爭告訴我們不能做的事。」

埃兹拉是在司法部對德州州法提告的訴訟中做出上述表示，但未宣布裁決。德州允許警察逮捕偷渡客的州法，被認為是最高法院推翻亞利桑納州2010年類似州法以來，各州嘗試動用警察權處理查緝無證客的最激烈手段。德州也因此面臨多起來自拜登政府的提告訴訟，州政府對於防止無證客非法入境 究竟掌握多少自主權，引起討論。

在奧斯汀(Austin)法院歷時近三小時的審判中，埃兹拉對於共和黨德州州長艾伯特(Greg Abbott)簽署生效的州法多次表達疑慮，並對州政府律師尖銳提問。

獲得前總統雷根任命出任聯邦法官的埃茲拉，並未透露裁決將於何時出爐，僅表示希望留下足夠時間，好讓州法3月5日正式上路實施之前，訴訟兩造還有時間能夠上訴。

根據德州新法，警察對於疑似非法入境者得以逕行逮捕。無證客被捕之後，在押期間可以接受德州法官的驅逐令離開美國，或者遭到非法入境罪名的輕罪起訴。累犯再度落網之後，則將遭到罪刑較重的重罪起訴。

埃茲拉說，曾經審理有關邊境問題的案件，十分了解艾伯特等德州官員對於非法入境問題的憂心。但埃茲拉同時表示，不相信闖關入境者都是罪犯的說詞。

埃茲拉說，絕大多數非法入境的無證移民其實是遵守法律的。他指出，賦予地方法院法官驅逐移民的權限，恐構成對聯邦程序或保護的干預。

德州政府在葛蘭德河(Rio Grande)設置漂浮圍籬的措施，也被司法部告上法院。其他共和黨籍州長則力挺艾伯特。