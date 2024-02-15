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若重返白宮 川普重申「不保護軍費未達標北約盟邦」

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普14日在南卡州北查爾斯頓參加造勢大會。（美聯社）
美國前總統川普14日在南卡州北查爾斯頓參加造勢大會。（美聯社）

美國前總統川普日前宣稱他警告過北約盟邦，將鼓勵俄羅斯攻擊軍費未達標的北約成員國，引發國內外強烈批評。川普14日再度表示，如果重返白宮，他不會協防國防開支未達目標的北約成員國。對於俄羅斯總統普亭稱希望拜登連任，川普說，其實這對他是「很大的恭維」。

美聯社報導，川普14日在南卡州造勢時，把幾天前說的話再講了一遍，但此次跳過了引來最多抨擊的一句話，也就是鼓勵俄羅斯「為所欲為」。川普說，「聽好了，如果他們不打算付錢，我們就不會提供保護了，好嗎？」

雖然川普時常讚揚普亭強悍，之前還宣稱普亭把他當成「心頭寶貝」，但在14日的南卡州造勢大會上，川普開始改口。

ABC新聞報導，川普說，「實際上，俄羅斯總統普亭剛給了我很大的恭維。他剛剛說了，比起川普，更希望讓拜登當總統，這現在是種恭維。很多人說，『喔，天吶，真糟糕』。不不，這是好事情啊，他當然會這麼說」。

川普告訴支持者，他在任時阻礙了俄羅斯的利益，特別是俄歐北溪2號天然氣管線工程，「我擋下了北溪2號，（拜登）在我卸任後立刻批准了，所以普亭實際上不是我的粉絲」，理所當然傾向於拜登勝選。

川普還說，普亭「不想要我，他希望拜登，因為他會獲得他想要的一切，包括烏克蘭。因為拜登，他就要實現取得烏克蘭的夢想」，並指「在過去五任總統中，唯一沒有給俄羅斯任何東西的總統，就是川普總統」。

川普 拜登 普亭

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