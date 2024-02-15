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參議員梅南德茲妻訂婚鑽戒 來自賄賂

記者顏伶如／綜合報導
聯邦參議員梅南德茲(右)和妻子娜汀‧梅南德茲(左)。(美聯社)
聯邦參議員梅南德茲(右)和妻子娜汀‧梅南德茲(左)。(美聯社)

民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)2023年9月遭聯邦大陪審團以貪污罪起訴，罪名包括收受賄賂暗助埃及圖利。有線電視新聞網(CNN)14日報導，根據檢察官12日提交法院的最新資料，梅南德茲妻子娜汀‧阿斯拉尼安(Nadine Arslanian)的鑽石訂婚戒來自賄賂。

檢方指出，埃及方面為了買通梅南德茲，花了15萬元賄賂娜汀，鑽石訂婚戒便是她收到的饋贈品之一，他們另外還收到賓士(Mercedes-Benz)敞篷車。

檢方指出，鑽石訂婚戒是由埃及商人哈納(Wael Hana)購買，但他也從中私吞某些原本用來行賄梅南德茲夫妻的款項。

檢方在法院文件中指出，一名消息人士向埃及方面舉報指出，出面與梅南德茲接洽的哈納可能手腳不乾淨，恐將壞事。

聯邦參議員梅南德茲住處搜出價值逾10萬元的金條，以及逾48萬元現金。(美聯社)
聯邦參議員梅南德茲住處搜出價值逾10萬元的金條，以及逾48萬元現金。(美聯社)

聯邦檢察官指出，雖然梅南德茲沒有收到對方承諾的賄賂全額，但他勾結埃及的事實並未改變，沒有收到賄賂全額還幫忙圖利埃及，「更加證明他有多麼腐敗」。

梅南德茲夫妻對於起訴罪名均辯稱無罪，哈納與另外兩名共犯也聲稱清白。

檢方在提交的文件中描述調查人員在梅南德茲住家地下室找到大筆現金的細節：大約10萬元現鈔裝在兩個袋子裡，四雙靴子裡則塞滿現金，其中一個靴子裡裝著50元面額鈔票，共計5000多元。

新澤西州 民主黨 參議員

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