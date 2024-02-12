自打臉？美政界憂國安隱患要求刪除 拜登卻設了TikTok帳號

圖為拜登團隊首則TikTok影片截圖。（TikTok @bidenhq）

美國11月將迎來總統大選，現任總統拜登 （Joe Biden）競選團隊為爭取年輕選民支持，2月11日趁美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃 （Super Bowl）盛事，在短片平台TikTok （抖音海外版）開設帳號。

由於TikTok遭美國政界指控存在國家安全隱患，正接受審查，拜登也在2023年頒令要求政府機構在設備中刪除TikTok。路透報導稱，拜登團隊在TikTok展開競選活動，值得注意。

香港媒體報導，第58屆超級盃由堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）奪得冠軍。拜登團隊同日在TikTok發布影片，諷刺一則保守派陰謀論，即指控超級盃受人操縱，向酋長隊傾斜，換取正與該隊近端鋒Travis Kelce交往的流行歌手Taylor Swift支持拜登。

在影片中，拜登被問到酋長隊勝出的原因是他「密謀操縱賽事」，還是因為酋長隊是支優秀隊伍。拜登笑稱，「如果我告訴你，我就會遇上麻煩」。

拜登也被要求在自己和對手川普間作出選擇。他回說：「你在開玩笑嗎？」然後肯定地回答：「拜登」。

拜登帳號至今已獲至少1.09萬人追蹤。