我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

超級盃／廠商重金搶廣告 梅西、阿諾全來了

邀功求支持 川普稱任內法案讓泰勒絲發大財 嗆拜登「什麼也沒做」

編譯盧思綸／即時報導
力求回鍋白宮的美國前總統川普放話流行天后泰勒絲「不可能」支持拜登競選連任，稱自己任期內批准《美國音樂現代化法案》讓泰勒絲盆滿缽滿，「她不可能背叛讓她發大財的人」。（取材自X）
力求回鍋白宮的美國前總統川普放話流行天后泰勒絲「不可能」支持拜登競選連任，稱自己任期內批准《美國音樂現代化法案》讓泰勒絲盆滿缽滿，「她不可能背叛讓她發大財的人」。（取材自X）

彭博資訊報導，力求回鍋白宮的美國前總統川普放話流行天后泰勒絲「不可能」支持拜登競選連任，稱自己任期內批准《美國音樂現代化法案》讓泰勒絲盆滿缽滿，「她不可能背叛讓她發大財的人」。

川普日前在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文開嗆，「我任內為了泰勒絲和所有其他的音樂人簽署通過《美國音樂現代化法案》（Music Modernization Act）」，反觀「拜登到現在什麼也沒為泰勒絲做，以後也絕對不會」。

泰勒絲曾在2020年公開支持拜登競選總統，對於2024年大選則尚未表態。

值得一提的是，泰勒絲上個月傳出淪為「深度偽造」（Deepfake）受害者，被人用人工智慧深偽技術製造色情照片在網上瘋傳，當時白宮即表示應「立法處理」並敦促相關平台儘速下架相關照片。

在僅有些微差距的總統選戰而言，泰勒絲的背書可說至關重要。根據RealClearPolitics統計，根據最新民調來看，假設川普和拜登再度對決，川普以兩個百分點微幅領先拜登。

泰勒絲的政治影響力來自背後超大票忠實歌迷，他們在世界各地參加泰勒絲演唱會，場場爆滿，為當地注入數十億美元。

泰勒絲 拜登 川普

上一則

川普「鼓勵」俄國攻擊北約成員 拜登：低劣危險

延伸閱讀

川普「鼓勵」俄國攻擊北約成員 拜登：低劣危險

川普「鼓勵」俄國攻擊北約成員 拜登：低劣危險
泰勒絲超級盃穿搭 脖子金項鍊有凱爾西號碼87

泰勒絲超級盃穿搭 脖子金項鍊有凱爾西號碼87
超級盃／泰勒絲抵球場 披著紅夾克 有這些人陪伴

超級盃／泰勒絲抵球場 披著紅夾克 有這些人陪伴
川普也曾口誤…但拜登年齡大、缺乏強悍領袖形象

川普也曾口誤…但拜登年齡大、缺乏強悍領袖形象

熱門新聞

一般消費大眾在超市購物，仍感到物價太高。(美聯社)

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

2024-02-07 11:22
71歲佛州婦人蓓爾塔‧亞特爾，因結縭超過50年的丈夫接到60年前女友寄來的一張明信片，而發生爭吵，後來還企圖謀殺丈夫。(邁阿密戴德郡立監獄)

丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他

2024-02-05 18:30
(美聯社)

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

2024-02-07 12:01
萊拉斯從大學開始養成翻垃圾的習慣，更宣稱靠此平均一年進帳300萬元。示意圖。（Pexels）

2寶媽愛翻垃圾 自爆靠翻垃圾1年賺進300萬元

2024-02-07 17:45
達特茅斯學院。(美聯社)

藤校第1槍…達特茅斯學院 明年恢復SAT入學申請要求

2024-02-05 18:15
代表佛羅里達州的共和黨籍國會眾議員蓋茨(中)被爆和未成年女孩發生關係，眾院道德委員會已在調查。圖為他上月20日在新罕布夏州一場支持前總統川普的競選活動上和川粉合影。(歐新社)

共和黨眾議員蓋茨與少女發生性關係 若定罪至少關10年

2024-02-09 19:02

超人氣

更多 >
晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣