邀功求支持 川普稱任內法案讓泰勒絲發大財 嗆拜登「什麼也沒做」

力求回鍋白宮的美國前總統川普放話流行天后泰勒絲「不可能」支持拜登競選連任，稱自己任期內批准《美國音樂現代化法案》讓泰勒絲盆滿缽滿，「她不可能背叛讓她發大財的人」。（取材自X）

彭博資訊報導，力求回鍋白宮的美國前總統川普 放話流行天后泰勒絲 「不可能」支持拜登 競選連任，稱自己任期內批准《美國音樂現代化法案》讓泰勒絲盆滿缽滿，「她不可能背叛讓她發大財的人」。

川普日前在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文開嗆，「我任內為了泰勒絲和所有其他的音樂人簽署通過《美國音樂現代化法案》（Music Modernization Act）」，反觀「拜登到現在什麼也沒為泰勒絲做，以後也絕對不會」。

泰勒絲曾在2020年公開支持拜登競選總統，對於2024年大選則尚未表態。

值得一提的是，泰勒絲上個月傳出淪為「深度偽造」（Deepfake）受害者，被人用人工智慧深偽技術製造色情照片在網上瘋傳，當時白宮即表示應「立法處理」並敦促相關平台儘速下架相關照片。

在僅有些微差距的總統選戰而言，泰勒絲的背書可說至關重要。根據RealClearPolitics統計，根據最新民調來看，假設川普和拜登再度對決，川普以兩個百分點微幅領先拜登。

泰勒絲的政治影響力來自背後超大票忠實歌迷，他們在世界各地參加泰勒絲演唱會，場場爆滿，為當地注入數十億美元。