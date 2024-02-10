我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

美德領袖白宮會談 重申援助烏克蘭抗俄的重要性

馬州前州長霍根宣布競選聯邦參議員 可望獲共和黨提名

記者胡玉立／綜合報導
公開反對川普的馬里蘭州共和黨籍前州長霍根宣布參選國會參議員，可能衝擊該州的選情。(路透)
公開反對川普的馬里蘭州共和黨籍前州長霍根宣布參選國會參議員，可能衝擊該州的選情。(路透)

馬里蘭州前共和黨州長霍根(Larry Hogan) 9日表示將競選該州即將出缺的聯邦參議員席位；這項宣布代表共和黨2024年試圖贏回參院的戰場已進一步擴大。華爾街日報報導，預計霍根將輕鬆贏得共和黨提名，但霍根要拿下原本由民主黨主導的這席參議員席位，將面臨苦戰。

該席位出缺，是因長期擔任聯邦參議員的民主黨人卡定(Ben Cardin)決定退休。霍根擔任州長期間和卸任後，都是罕見願意公開批評前總統川普的共和黨人。

霍根在宣布參選影片中表示，「八年來，我們已經證明，分裂國家的有毒政治不必分裂我們的州。」他呼籲「為共同利益達成共識」，並稱願意考慮什麼對國家有利而不是對政黨有利的華府立法者「太過罕見」。

民主黨已宣布角逐該席位者包括聯邦眾議員特羅恩(David Trone)，以及喬治王子郡(Prince George's County)郡長安琪拉‧艾索布斯(Angela Alsobrooks)。

民主黨目前以51比49控制參院。但已在亞利桑納州和蒙大拿州面臨席位保衛戰，共和黨來勢洶洶。民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)已宣布不參選連任，他的西維州空缺幾乎可以確定將落入共和黨手中。如今霍根宣布參選，更增加民主黨擔憂。

庫克政治報告(Cook Political Report)已將馬州競選評級從「堅定的民主黨」調整為「可能是民主黨」。

維吉尼亞大學政治中心選舉分析學者康迪克(Kyle Kondik) 在X平台發文猜測，「霍根將在早期民意調查中領先，但需要非常費力才可能在投票時出線。」馬州選民預料會在總統選舉大力支持民主黨總統候選人。

霍根2015年至2023年擔任馬州州長期間，傾向採取溫和做法。他曾考慮參選總統，但2023年3月宣布不參選；他最近剛辭去第三勢力團體「無標籤組織」(No Labels)領導職務。

民主黨 共和黨 參議員

上一則

布林肯、羅森柏格發聲明 祝賀農曆新年快樂

延伸閱讀

3月5日總統初選共用選票 規則複雜

3月5日總統初選共用選票 規則複雜
共和黨眾議員蓋茨與少女發生性關係 若定罪至少關10年

共和黨眾議員蓋茨與少女發生性關係 若定罪至少關10年
汽車失竊率高 華府、馬州、維州車險保費飆升

汽車失竊率高 華府、馬州、維州車險保費飆升
援烏預算案推進一步 參院通過程序性投票 但仍憂川普阻撓

援烏預算案推進一步 參院通過程序性投票 但仍憂川普阻撓

熱門新聞

一般消費大眾在超市購物，仍感到物價太高。(美聯社)

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

2024-02-07 11:22
71歲佛州婦人蓓爾塔‧亞特爾，因結縭超過50年的丈夫接到60年前女友寄來的一張明信片，而發生爭吵，後來還企圖謀殺丈夫。(邁阿密戴德郡立監獄)

丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他

2024-02-05 18:30
(美聯社)

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

2024-02-07 12:01
最新出爐的聯邦統計數據顯示，美國南部幾州人口失蹤率最高，其中奧克拉荷馬州人口失蹤率全國最高。（路透）

全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

2024-02-02 09:19
達特茅斯學院。(美聯社)

藤校第1槍…達特茅斯學院 明年恢復SAT入學申請要求

2024-02-05 18:15
CDC指出，冠達郵輪「維多利亞女王號」自1月22日從佛州出發以來，已有逾100多名乘客和船員通報胃腸道疾病。（美聯社）

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

2024-02-02 13:34

超人氣

更多 >
劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜
終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反
美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些