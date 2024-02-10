馬州前州長霍根宣布競選聯邦參議員 可望獲共和黨提名

公開反對川普的馬里蘭州共和黨籍前州長霍根宣布參選國會參議員，可能衝擊該州的選情。(路透)

馬里蘭州前共和黨 州長霍根(Larry Hogan) 9日表示將競選該州即將出缺的聯邦參議員 席位；這項宣布代表共和黨2024年試圖贏回參院的戰場已進一步擴大。華爾街日報報導，預計霍根將輕鬆贏得共和黨提名，但霍根要拿下原本由民主黨 主導的這席參議員席位，將面臨苦戰。

該席位出缺，是因長期擔任聯邦參議員的民主黨人卡定(Ben Cardin)決定退休。霍根擔任州長期間和卸任後，都是罕見願意公開批評前總統川普的共和黨人。

霍根在宣布參選影片中表示，「八年來，我們已經證明，分裂國家的有毒政治不必分裂我們的州。」他呼籲「為共同利益達成共識」，並稱願意考慮什麼對國家有利而不是對政黨有利的華府立法者「太過罕見」。

民主黨已宣布角逐該席位者包括聯邦眾議員特羅恩(David Trone)，以及喬治王子郡(Prince George's County)郡長安琪拉‧艾索布斯(Angela Alsobrooks)。

民主黨目前以51比49控制參院。但已在亞利桑納州和蒙大拿州面臨席位保衛戰，共和黨來勢洶洶。民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)已宣布不參選連任，他的西維州空缺幾乎可以確定將落入共和黨手中。如今霍根宣布參選，更增加民主黨擔憂。

庫克政治報告(Cook Political Report)已將馬州競選評級從「堅定的民主黨」調整為「可能是民主黨」。

維吉尼亞大學政治中心選舉分析學者康迪克(Kyle Kondik) 在X平台發文猜測，「霍根將在早期民意調查中領先，但需要非常費力才可能在投票時出線。」馬州選民預料會在總統選舉大力支持民主黨總統候選人。

霍根2015年至2023年擔任馬州州長期間，傾向採取溫和做法。他曾考慮參選總統，但2023年3月宣布不參選；他最近剛辭去第三勢力團體「無標籤組織」(No Labels)領導職務。