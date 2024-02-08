川普貿易戰2.0？擬禁含中國零件電動車 對歐盟發動關稅戰

知情人士透露，前總統川普正與團隊研擬對歐盟的一系列懲罰性貿易措施，打算在他第二度當選總統後，把貿易戰矛頭指向歐盟。（路透）

彭博資訊引述知情人士說法報導，川普 打算在再度擔任總統後禁止社群媒體TikTok，並將含有中國製造零組件的電動車拒之門外。此外，川普團隊還考慮針對歐盟 ，研擬一系列懲罰性貿易措施。

彭博資訊報導，川普除了考慮對歐盟實施普遍課徵10%的關稅 措施，這位共和黨總統提名戰的領先者還與他的顧問討論了將TikTok趕出美國，以及禁止中國製造或採用中國零組件在歐洲或墨西哥等其他國家組裝的電動車。

知情人士說，川普準備對歐盟採取一系列懲罰性貿易措施來解決長期存在的糾紛。美歐目前針對川普在首個總統任期內加徵的鋼鋁關稅，依然存在分歧，儘管現任總統拜登在2021年上任後，取消其中部分措施。根據與川普幾位顧問的說法，如果川普在11月勝選，歐盟無疑將是貿易問題上的主要目標之一。

川普的同僚們透露，第二任期的「起手式」，可能是把歐盟納入適用於中國、普遍課徵最低10%的關稅範圍。川普還可能動用美國貿易法的301條款，反制暗中針對美國科技巨擘的歐洲數位服務稅。

川普的支持者解釋了上述計畫的各種動機，其中包括對歐盟一直不願以更強硬態度對待中國感到失望。另外，美國與歐盟之間長期存在龐大貿易失衡，2023年的貿易逆差可能連續第三年超過2,000億美元，而這正是川普顧問認為貿易行為不公平的例證。

彭博另引述一位歐盟高級官員的說法報導，歐盟國家已經展開了內部討論，防備與美國開打貿易戰。官員透露，由於川普的行事風格愈發咄咄逼人，歐盟成員國普遍認為他歸來後將採取關稅等脅迫行動，各國有責任為可能發生的情況做好準備。

在上一任川普政府時期擔任美國貿易代表的賴海哲，現在依然是川普在貿易問題上的親近顧問。他住在佛羅里達州距離川普的海湖莊園不遠處，因此在冬季很方便接近川普。賴海哲告訴身邊人他不想再次出任美國貿易代表。但川普的一些盟友暗示，他可能成為強有力的白宮幕僚長或財政部長。賴海哲對此不予置評。