共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾 南卡初選後將辭職

知情人士透露，共和黨全國委員會主席朗娜‧麥克丹尼爾已知會前總統川普，她將在24日南卡羅來納州共和黨總統初選後辭職。(美聯社)

知情人士透露，共和黨 全國委員會(RNC)主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)已知會前總統川普 ，她將在24日南卡羅來納州初選後不久辭職。

川普可能提名共和黨北卡羅來納地方黨部主委瓦利(Michael Whatley)，取代麥克丹尼爾的職務。

根據RNC複雜的規定，川普並不能直接欽點替代人選，而是必須舉行投票，且瓦利可能面臨黨內雜音。

數月來，麥克丹尼爾面臨龐大壓力，川普盟友發起罷免她的行動，且隨著大選提前開跑，川普陣營對RNC財務吃緊的不滿和焦慮俱增。

知情人士表示，川普青睞瓦利，是因為他是「阻止選舉被竊的人」(a stop the steal guy)；瓦利支持川普的「選舉被竊論」，而川普則認為瓦利2020年在搖擺州北卡羅來納替他打了一場勝仗。

瓦利在缺乏證據的情況下，宣稱北卡羅來納州 共和黨人維護選舉安全的努力，阻止民主黨人舞弊；他目前擔任RNC法律總顧問，致力制定新的投票法。

川普及其盟友聚焦選舉安全議題，但尚無證據顯示2020年投票存在舞弊行為，川普的盟友提起數十宗訴訟均敗訴。

川普表示，他認為RNC今年大選需要投資更多資金在「選舉誠信」方面，川普團隊也比照北卡羅來納州共和黨2020年期中選舉的做法，招募民調團隊。

共和黨人士透露，RNC已派員全職負責「選舉誠信部」(Election Integrity Department)，並在23州提出77宗訴訟，但川普依然抱怨RNC不夠努力。

麥克丹尼爾5日在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)面見川普，川普隨後立即在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，宣布這項人事變動。

川普在貼文中以「我的朋友」描述麥克丹尼爾，稱「她現在是RNC主席，而我將在南卡羅來納州初選後為RNC的發展做出決定」。