海理：讓美國再度正常 力抗川普

南卡羅來納州共和黨初本月24日登場，曾任該州州長的海理已回防主場，全力固票。(美聯社)

在角逐共和黨 總統提名的競賽中，緊追在前總統川普 之後的前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)打出「讓美國再度正常」(Make America Normal Again，簡稱MANA)口號，力抗川普的「讓美國再度偉大」(MAGA) 「金句」。兩口號僅差一個字，縮寫甚至只差一個字母，強力訴諸共和黨溫和派及中間選民的支持。

華盛頓時報(Washington Times)報導，海理在社媒上表示，選戰團隊收到全國民眾潮水般的留言及電子郵件，希望讓國家再度正常。「大家曉得，海理可以做得比兩個八旬老人更好」「我每天都在奮戰，讓你們覺得自豪—大家加油！」

海理陣營表示，選舉提名就是在兩個涇渭分明的選項裡挑選，「讓美國再度脫序失常」，還是「讓美國再度正常」。

海理想要重挫川普氣勢，下個最好的機會便是24日在南卡羅來納州 的初選，但川普在當地民調仍大幅領先。海理不參加內華達州下周舉行的黨團選舉，所以沒資格贏得當地黨代表票。

海理當過南卡州州議員及州長，淬練政治鋒芒。南卡的初選可能決定海理的選戰能否繼續進行，她的陣營已加大批川聲量。

海理警告選民，跡象顯示川普出現心智退化、道德淪喪。她還說，投給川普就等於投給現任副總統賀錦麗，原因在拜登總統已經太老，無法做完下一個四年任期，川普「毒性太強」，無法贏得普選。

許多選民不樂見拜、川再度對決；海理迎合這個趨勢，把拜、川再度對決，比擬成1993年由比爾墨瑞(Bill Murray)主演的電影「今天暫時停止」(Groundhog Day)。

海理表示，今天暫時停止的男主角康諾斯(Phil Connors)被迫日復一日重溫土撥鼠日，想到要看到拜、川再度對決，美國人真想砸碎他們的鬧鐘，把吹風機丟進澡盆電死自己，結束其中一切紊亂及瑣屑。