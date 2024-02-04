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獨立候選人、第3黨瓜分票源 成大選勝負關鍵

編譯俞仲慈／綜合2日電
獨立候選人小羅勃甘迺迪在鳳凰城造勢活動上，對於支持者合影的要求，來者不拒。(美聯社)
獨立候選人小羅勃甘迺迪在鳳凰城造勢活動上，對於支持者合影的要求，來者不拒。(美聯社)

2024年總統大選，各界都把焦點放在拜登川普的兩雄對決，但包括小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)在內的獨立候選人正積極爭取全國50州參選資格，提高入主白宮的機會，同時其他小黨也在布局，將成為左右兩黨勝負的關鍵變數。

華盛頓時報(Washington Times)2日報導，甘迺迪在取得猶他州總統參選人資格後，目前積極爭取新罕布夏州並計畫在加州、德拉瓦、夏威夷、密西西比、德州和北卡羅萊納等六州布局取得參選資格。

其競選團隊發言人斯皮爾(Stefanie Spear)表示：「我們各地都有競選團隊、志工、法律顧問、付費會員、支持者和策士，我們準備好完成參選任務。」並宣告：「甘迺迪會投入全國50州和哥倫比亞特區總統大選。」

而且甘迺迪並非唯一獨立候選人，還有非裔學者魏斯特(Cornel West)也在布局參選2024大選；同時「無標籤組織」(No Labels)考慮從共和、民主兩黨中各推派一位候選人搭檔的「團結票」(unity ticket)參選模式，綠黨和自由黨也已取得包括關鍵州在內的參選資格。

有鑑於2016大選，綠黨候選人史坦因(Jill Stein)瓜分民主黨總統候選人喜萊莉(Hillary Clinton)選票，導致川普漁翁得利，因此史坦因再度挑戰2024大選，恐不利於拜登連任。甘迺迪出身民主黨卻抱持右派主張，可能同時瓜分川普和拜登的票源。

儘管過往未曾有第三黨候選人贏得任何一州總統選舉人票，但維吉尼亞大學政治中心(University of Virginia's Center for Politics)康迪克(Kyle Kondik)表示：「選民不滿兩黨推出川普和拜登，可能出現類似2016大選情況，當時至少有個位數比率的選民投票給獨立候選人，可能成為勝負結果關鍵。」

根據綠黨網站顯示，該黨已取得亞利桑那、密西根等19州以及哥倫比亞特區參選資格；自由黨業已獲得35州參選門票，因此甘迺迪尚未排除以自由黨候選人參選的可能性：「這是我們正在考慮的事，我們和自由黨關係良好。」

小羅勃甘迺迪與現任妻子、女星雪柔海恩斯(Cheryl Hines)上月底在洛杉磯...
小羅勃甘迺迪與現任妻子、女星雪柔海恩斯(Cheryl Hines)上月底在洛杉磯出席首映典禮。(美聯社)

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