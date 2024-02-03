我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約角聲設援助處 支持走線移民

紐森目睹零元購 店員當面抱怨政策

川普稱美股為他2進白宮「發狂」 幕僚透露下任Fed主席有2人選

編譯任中原／綜合外電
川普揚言，若他當選，將撤換跟他同為共和黨的Fed主席鮑爾（見圖）。（歐新社）
川普揚言，若他當選，將撤換跟他同為共和黨的Fed主席鮑爾（見圖）。（歐新社）

共和黨總統候選人熱門人物─前總統川普表示，他有意在入主白宮後，把聯準會（Fed）主席鮑爾換掉，指鮑爾搞「政治」，並預料鮑爾今年將會降息來「幫助民主黨」。

川普表示，「我認為他（指鮑爾）將做一些可能有助於民主黨的事。就我看來，可能的做法就是降低利率，目的是使某人可能當選。當川普被問到如果他當選總統，2026年時是否還會讓鮑普再做4年主席，川普表示，「我將不會這樣做」。

川普雖於2018年提名鮑爾出任主席，但最終卻與Fed反目，在美國對中國及歐洲發動貿易戰時明目張膽地挑戰Fed的獨立性，指Fed維持利率太高。他於2019年8月時曾推文指出，唯一的問題是，誰是我們最大的敵人─鮑爾還是習近平」。

川普除了痛批鮑爾搞「政治」之外，也表示鮑爾曾經在通膨急升時做出誤判；他並警告，中東戰事將引發「油價極度上漲」。他指出，「你們將面臨大通膨。他（指鮑爾）完全不能做什麼事」。

川普一再強調股市最近的強勢表現，是他的功勞；他對支持者表示，每當他的民調高度領先時，股市都會「發狂」。

據川普的幕僚透露，如果川普二進白宮，下任Fed主席的人選包括Fed前理事瓦希，以及謝爾頓（女）。川普對此表示，「我將會有兩名人選。我現在還不能說」。

上周鮑爾在記者上表示，「我對此並無立場，這不是我聚焦的事。今年對Fed及貨幣政策而言，是高度重要的一年，我們會努力工作，聚焦於我們的任務」。

金融市場目前正密切關注美國總統選情，但投資人認為現在就針對選情來安排策略仍為時過早；投資人聚焦的是鮑爾的政策，而非選後他是否將會留任。以往每逢大選年，投資人通常至少會等到夏初（6月）兩黨候選人浮出，並評估雙方的經濟政策之後，才會重新布局資金。

鮑爾 川普 投資

上一則

喬州起訴川普案檢察官 坦承地下情

延伸閱讀

共和黨狂打、民主黨也有異音 拜登移民政策逐漸趨向川普

共和黨狂打、民主黨也有異音 拜登移民政策逐漸趨向川普
川普若回任 日本憂心顛覆國際合作「抑中」成果

川普若回任 日本憂心顛覆國際合作「抑中」成果
喬州起訴川普案檢察官 坦承地下情

喬州起訴川普案檢察官 坦承地下情
克魯曼：川普提議進口加稅10% 消弭不了美國貿易逆差

克魯曼：川普提議進口加稅10% 消弭不了美國貿易逆差

熱門新聞

賓州男子賈斯汀．莫恩據稱上網發布父親麥可斷頭的影片，已遭警方逮捕。（照片翻攝：Goldsport.vn）

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

2024-01-31 05:42
德州奧斯丁(Austin)推出「保證基本收入」(guaranteed basic income)實驗計畫，一年期間為低收入家庭每戶無條件發放1000元，試辦結果調查統計出爐。(Pexels）

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

2024-01-29 12:21
圖為佛州迪士尼樂園。(路透)

他持「46年前門票」進了迪士尼 網友傻眼：漲太多

2024-01-30 12:29
「從大屋改住小屋」(downsizing)原本是許多美國民眾的退休規畫，但過去幾年裡，住在大房子的戰後嬰兒潮世代(Baby boomers)搬到小房子趨勢減緩。（Pexels）

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

2024-01-29 11:49
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

2024-01-30 12:40
拍攝於去年10月的一段舊影片近日在社群網站引起熱議，畫面顯示前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)被反戰團體「粉紅代碼」(Code Pink)抗議者包圍時脫口說出「回去中國」。(截取自X@halalflow)

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

2024-01-31 09:04

超人氣

更多 >
全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高
全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」
助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事

助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事
買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失
年齡差？演技差？范丞丞自爆：和楊紫搭戲有壓力

年齡差？演技差？范丞丞自爆：和楊紫搭戲有壓力