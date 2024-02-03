川普稱美股為他2進白宮「發狂」 幕僚透露下任Fed主席有2人選

川普揚言，若他當選，將撤換跟他同為共和黨的Fed主席鮑爾（見圖）。（歐新社）

共和黨總統候選人熱門人物─前總統川普 表示，他有意在入主白宮後，把聯準會（Fed）主席鮑爾 換掉，指鮑爾搞「政治」，並預料鮑爾今年將會降息來「幫助民主黨」。

川普表示，「我認為他（指鮑爾）將做一些可能有助於民主黨的事。就我看來，可能的做法就是降低利率，目的是使某人可能當選。當川普被問到如果他當選總統，2026年時是否還會讓鮑普再做4年主席，川普表示，「我將不會這樣做」。

川普雖於2018年提名鮑爾出任主席，但最終卻與Fed反目，在美國對中國及歐洲發動貿易戰時明目張膽地挑戰Fed的獨立性，指Fed維持利率太高。他於2019年8月時曾推文指出，唯一的問題是，誰是我們最大的敵人─鮑爾還是習近平」。

川普除了痛批鮑爾搞「政治」之外，也表示鮑爾曾經在通膨急升時做出誤判；他並警告，中東戰事將引發「油價極度上漲」。他指出，「你們將面臨大通膨。他（指鮑爾）完全不能做什麼事」。

川普一再強調股市最近的強勢表現，是他的功勞；他對支持者表示，每當他的民調高度領先時，股市都會「發狂」。

據川普的幕僚透露，如果川普二進白宮，下任Fed主席的人選包括Fed前理事瓦希，以及謝爾頓（女）。川普對此表示，「我將會有兩名人選。我現在還不能說」。

上周鮑爾在記者上表示，「我對此並無立場，這不是我聚焦的事。今年對Fed及貨幣政策而言，是高度重要的一年，我們會努力工作，聚焦於我們的任務」。

金融市場目前正密切關注美國總統選情，但投資 人認為現在就針對選情來安排策略仍為時過早；投資人聚焦的是鮑爾的政策，而非選後他是否將會留任。以往每逢大選年，投資人通常至少會等到夏初（6月）兩黨候選人浮出，並評估雙方的經濟政策之後，才會重新布局資金。