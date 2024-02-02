拜登訪密州汽車工會 避見挺巴勒斯坦的阿拉伯裔團體

拜登造訪汽車工人聯合會時，約200名支持巴勒斯坦的抗議民眾在大樓附近，高舉「放棄拜登」和「立即停火」的標語示威抗議，(路透)

拜登 總統1日前往密西根州與支持他的汽車工會成員會面，但並未接見當地支持巴勒斯坦 權益的阿拉伯裔族群，也引發後者不滿。

拜登(右)去年曾加入汽車工人罷工行列，UAW主席費恩(左)就讚揚拜登關心工人階級，並表示工會現在的任務就是「確保拜登成為我們的總統。」(路透)

美聯社報導，拜登與汽車工人聯合會(UAW)成員會面時，不滿政府支持以色列的抗議人士被警方阻擋在外。拜登去年曾加入汽車工人罷工行列，UAW主席費恩(Shawn Fain)就讚揚拜登與工人階級的聯繫，並表示工會現在的任務就是「確保拜登成為我們的總統」。

不過，拜登這次到密西根的行程並未安排與阿拉伯裔團體會面，令部分人愈加不滿。

約200名支持巴勒斯坦的抗議民眾在UAW大樓附近等待拜登車隊經過，示威者高呼「選舉日我們不投票，拜登，你怎麼說？」並高喊支持巴勒斯坦口號，包括「解放，解放巴勒斯坦」。2020年曾支持拜登、現在成為抗議人士之一的那達夫(Amir Naddaf)說，「我們的立場就是告訴政府，密西根不歡迎你」。

近年來，密西根州逐漸傾向支持民主黨 ，民主黨40年來首次掌握了該州政府的各級權力，拜登也希望藉此優勢積極爭取該州關鍵的15張選舉人票，以尋求連任。

拜登到訪前，先在底特律市外的哈珀伍茲(Harper Woods)與非裔宗教領袖會面，之後再感謝汽車工人的支持。拜登與工會成員會面的地點華倫(Warren)位於麥科姆郡(Macomb County)，在過去兩次全國大選，民主黨候選人在當地都大幅輸給川普。拜登此次前往當地與工人會面之際，民主黨內部也對於拜登與密西根州阿拉伯裔美國人緊張關係不斷升高表示擔憂，密西根韋恩郡(Wayne County)有許多阿拉伯裔美國人，當地也是民主黨最大票倉。

拜登選戰團隊經理人羅德里奎茲(Julie Chavez Rodriguez)上周曾率領競選顧問前往迪爾伯恩，雖然她曾與部分社區領袖交談，但由於阿拉伯裔領袖拒絕出席會面，讓這趟行程突然畫下句點。