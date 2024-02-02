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10名共和黨俄勒岡州參議員 一原因不得競選連任

編譯周芳苑／綜合1日電
俄勒岡州最高法院1日裁決，去年為杯葛墮胎、跨性別醫療保健和槍支權利等法案，破紀錄長時間罷工的10名共和黨籍州參議員，不得競選連任。(美聯社)
俄勒岡州最高法院1日裁決，去年為杯葛墮胎、跨性別醫療保健和槍支權利等法案，破紀錄長時間罷工的10名共和黨籍州參議員，不得競選連任。(美聯社)

俄勒岡州高等法院1日裁決，去年為杯葛墮胎、跨性別醫療保健和槍支權利等法案而破紀錄長時間罷工的10名共和黨籍州參議員不得競選連任。

俄州選民2022年通過 113號措施(Measure 113)修改州憲，禁止無故缺席超過10次的州議員連任；民主黨籍州務卿瓦拉德(LaVonne Griffin-Valade)早已依該措施決定取消州參議員投票資格，州高等法院以行動支持該決定。

去年抵制法案的行動持續六周，創該州紀錄，導致議會癱瘓、數百項法案擱置。

10名缺席超過10次的共和黨議員中有五人決對瓦拉德提出訴訟，其中包括參議會少數黨領袖克諾普(Tim Knopp)。克諾普說，高等法院的裁決鎮壓異議，令人不寒而慄。

民主黨州參議會主席瓦格納(Rob Wagner)肯定禁止連任的決定。

俄勒岡公共政策中心(Oregon Center for Public Policy)支持113號措施，執行總監奎拉爾(Alejandro Queral)聲明，罷工讓相對少數的議員抵消多數人的意願，有損民主。

去年12月間，州參議員和州政府律師就113號措施獲選民批准後被加進州憲中有關任期的定義措辭有所爭論。

該修正案稱，議員不得競選「目前任期結束後的選舉」。州參議員任期在2025年1月屆滿，2024年11月舉行投票；共和黨參議員認為，當前任期結束後的選舉是2028年11月才進行，因此今年仍可競選。

法院聲稱，雖然修正案用詞含糊不清，但選票的訊息明確禁止多次缺席議員在下一任期繼續任職。

瓦拉德去年8月便表明抵制的州議員失去尋求連任資格。

克諾普不打算加入三名共和黨參議員另外提出的聯邦訴訟；一位聯邦法官去年12月做出對三名議員不利的裁決，三人已向第九巡迴上訴法院上訴。

克諾普說，日後不會建議共和黨人長時間罷工。

俄勒岡州共和黨人在2019年、2020年和2021年都有退出議會的紀錄，選民在2022年以大幅優勢通過113 號措施。

共和黨 參議員 罷工

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