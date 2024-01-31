海理獲大金主支持 鐵了心繼續選

共和黨總統初選參選人海理28日在南卡羅來納州競選時，與支持者玩自拍。(美聯社)

前南卡羅來納州 長及前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)在大金主們的支持和推波助瀾下，似乎鐵了心要長期競選下去，至少要阻止前總統川普 在2月24日南卡羅來納州初選之前獲得2024年共和黨 總統提名，拖得更久更好。

海理23日在新罕布夏州初選輸給川普後，將自己重新定位為川普「剋星」，網上籌款激增逾400萬元。種種跡象顯示，她的大金主有許多人厭惡川普，堅持力挺她阻擋川普競選之路。

30日，全美最大的共和黨金主之一、對沖基金Citadel創始人、億萬富豪葛里芬(Ken Griffin)首度公開表示將支持海理。他在佛州接受CNBC訪問表示，「共和黨競選總統的人數只剩兩人了。我支持海理，我認為她是出色的候選人」。

但葛里芬承認，海理能走的路「比八周前更窄」。他沒有表明自己會否在海理敗選後改支持川普成為共和黨總統提名人，但他讚揚川普當總統的全球安全面向更廣。

海理30日預定參加在紐約市舉行的籌款活動，受聯邦法律限制，預計每人捐款範圍為3300元至1萬6600元。她的競選團隊表示，在紐約當地活動可望募得逾150萬元。接下來兩周，海理將在南佛州、加州和德州等地舉辦10多場競選活動。

川普24日呼籲「永久禁止」捐款給海理的人參與他的「讓美國再度偉大」(MAGA)政治運動，此說激怒了部分共和黨和獨立捐款人，對海理的籌款活動形成助力。在川普發出威脅後，海理競選團隊大量印有她名字和「永久禁止」字樣的T恤募款，據稱已售出超過1萬5000件T恤，募資逾50萬元。

海理大力推銷自己是避免川普和拜登複賽的好方法，表示至少會在3月5日10多個州舉行選舉的「超級星期二」之前，繼續爭取提名。