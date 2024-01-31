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拜登川普再對壘 長期鏖戰沒春假

編譯潘勛／綜合30日電
拜登總統及前總統川普預期將在大選對決，2024年普選勢必成為現代史上最漫長的選戰。圖為德州艾爾帕索一名川普支持者。(路透)
拜登總統及前總統川普預期將在大選對決，2024年普選勢必成為現代史上最漫長的選戰。圖為德州艾爾帕索一名川普支持者。(路透)

隨著前總統川普迅速鎖定共和黨總統提名，2024年普選勢必成為現代史上最漫長的選戰，推著拜登總統及川普進入陌生的領域；選民碰到似乎是2020年選舉重演的狀況，已經麻木，兩人得使勁爭取他們。

紐約時報報導，以拜登、川普的總統政治學經驗來說，他們面臨著極其複雜的挑戰，自己與幕僚們絞盡腦汁，盤算如何打一場近九個月的選戰，比大多數總統普選都要久。

這次選戰以前打過，兩位候選人年紀更大、更出名，再度對壘；川普77歲，拜登81。川普自四年前敗北以來，事實上一直在角逐連任，他這個春季很多時光，要花在法院，對抗被控的91項重罪罪名。兩人在大量選民心目中都不受歡迎。

初選結束到政黨的全國代表大會，這段時間通常會讓選戰進入休整期。假設已獲提名的人會實驗種種對付對手的攻擊法，補足自己的缺點，打造政策、政治及資金基礎，以備秋季選戰。這段時期通常始於暮春，但假如川普維持自己對前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)的遙遙領先優勢，恐怕春季來臨之前，休整期就要開始。

結果便是：拜登及川普的選戰陣營未來幾周面臨一連串的戰略決定，接下來九個月有多少時間，他們該用在把川普、拜登送去全國辦造勢活動？現在就攻擊對手，還是等到按理說選民開始注意選情的全代會，哪個時間點比較好？

這九個月連續不停打電視廣告，會不會失去威力？鑑於選民對兩個人都不待見，他倆該不該限制公開露臉，讓代言人及廣告替他們打選戰就好？

現今的策略決定及失策，恐怕對11月影響重大，尤其在這次選舉，民調指出兩名候選人要戰到最後一刻才見分曉。

共和黨策士吉秋(Gail Gitcho)表示，自己不認為選戰人員有機會喘息一下，大家都知道選情有多緊急。

海理雖說力拒共和黨高層施壓，打死不退選，要到2月24日她的故鄉州南卡羅來納初選選完，但無論川普還是拜登都已宣布，共和黨初選已經結束。普選的短兵接觸已逐日展開，拜、川陣營每天唇槍舌劍，你來我往，前總統川普、現任副總統賀錦麗本周末都先後到拉斯維加斯市競選造勢。

拜登總統及前總統川普預期將在大選對決，2024年普選勢必成為現代史上最漫長的選戰...
拜登總統及前總統川普預期將在大選對決，2024年普選勢必成為現代史上最漫長的選戰。圖為費城的一名拜登支持者。(美聯社)

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