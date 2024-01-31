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伊州裁定 川普獲列名初選資格

編譯俞仲慈、廖振堯／綜合30日電
伊利諾州選舉委員會30日裁定，前總統川普可名列該州初選選票。(美聯社)
伊利諾州選舉委員會30日裁定，前總統川普可名列該州初選選票。(美聯社)

自科羅拉多州高等法院因前總統川普在2021年1月6日涉國會暴亂企圖推翻大選，禁止川普列名2024年共和黨初選選票後，多州出現類似訴訟；其中伊利諾州選舉委員會30日裁定，川普具有參加該州總統提名初選的資格。

伊利諾州一名退休法官日前向該州選舉委員會建議州初選除名川普，如今選舉委員會以無權決定川普是否違憲，投票通過川普可以參加該州初選。

美聯社報導，儘管有「大量證據」證明川普沒有資格競選總統，違反憲法禁止「參與叛亂」者擔任總統的法律後，伊州選委會、四名民主黨人和四名共和黨人組成的八人委員會投票通過讓川普參加共和黨黨內初選，保留名字在選票上。

委員會成員麥克羅里(Catherine McCrory)在投票前發表聲明強調：「我要釐清一件事，毫無疑問川普操縱、煽動、協助並教唆1月6日叛亂。」但也同意選委會沒有資格裁定川普是否違憲。

川普律師梅瑞(Adam Merrill)先前即呼籲伊州選委會不要介入，並堅持川普從未參與過叛亂，而且此事並非選委會可以決定，他說：「我們建議並呼籲選委會不要介入此事。」

在選委會作出裁決後，川普馬上在其社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示：「投票結果是8票比0票，要讓你們最喜歡的總統(就是我!)繼續留在選票上。」

反對川普出現在選票上的律師代表皮爾斯(Matthew Piers)表示，將向巡迴法院提出上訴，他說：「這裡發生的事情只是為了避免燙手山芋，我也很想這麼做，但法律可不允許逃避。」

根據報導，聯邦最高法院定於下周聽取川普對科州裁決的上訴辯論，以便確定川普是否有資格參加科州總統大選。

川普先前則指控伊州企圖取消初選資格根本是「干預選舉」，也是民主黨阻礙11月總統大選投票的政治陰謀；川普律師辯稱，總統職位不受第14修正案條列保護，也沒有明確的法條適用於該條款，川普陣營強調國會大廈攻擊事件在法律上並不構成叛亂罪，並主張應交由國會而非法院作出決定，而且川普無論如何也不對此負責。

伊利諾州選舉委員會30日裁定，前總統川普可名列該州初選選票。圖為反對川普出現在選...
伊利諾州選舉委員會30日裁定，前總統川普可名列該州初選選票。圖為反對川普出現在選票上的律師代表皮爾斯表示將提出上訴。(美聯社)

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