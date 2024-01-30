川普副手人選 歐洲賭盤押斯特凡尼克

英國賭盤看好眾院共和黨會議主席斯特凡尼克出線成為川普2024年競選搭擋。(美聯社)

前總統川普 在愛阿華州、新罕布夏州初選相繼告捷，獲得共和黨 提名似已十拿九穩，副手人選引起外界更加好奇。總部位於英國的歐洲網路博弈業者必發(Betfair)開出川普2024年競選搭擋賭盤，從賠率來看目前呼聲最高是眾院 共和黨會議主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)，其次被看好的是南達科他州長諾姆(Kristi Noem)。

新聞周刊(Newsweek)29日報導，必發目前顯示眾院共和黨團第三號人物斯特凡尼克出任川普副手的賠率為9/2，玩家下注2元，命中可獲9元，諾姆賠率為6/1。

退出共和黨初選後改為川普背書的印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)也被某些媒體點名可能出任川普副手，目前在必發網站顯示賠率為15/2。

川普任內內閣成員之一、前任住屋及都市發展部長卡森(Ben Carson)賠率有10/1。

川普在初選當中僅剩對手、前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)目前顯示賠率有11/1。退出初選後改為川普背書的南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)，目前賠率則為14/1。

岱頓大學(University of Dayton)政治系副教授狄凡恩(Christopher Devine)對新聞周刊指出，川普挑選副總統時，比較在意的條件是忠誠，而非能力。

他說，川普應該挑選足以勝任的人選才是，研究顯示選民會支持做出合理選擇的候選人，唾棄明顯不合格的人選。