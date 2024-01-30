我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

川普副手人選 歐洲賭盤押斯特凡尼克

記者顏伶如／綜合報導
英國賭盤看好眾院共和黨會議主席斯特凡尼克出線成為川普2024年競選搭擋。(美聯社)
英國賭盤看好眾院共和黨會議主席斯特凡尼克出線成為川普2024年競選搭擋。(美聯社)

前總統川普在愛阿華州、新罕布夏州初選相繼告捷，獲得共和黨提名似已十拿九穩，副手人選引起外界更加好奇。總部位於英國的歐洲網路博弈業者必發(Betfair)開出川普2024年競選搭擋賭盤，從賠率來看目前呼聲最高是眾院共和黨會議主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)，其次被看好的是南達科他州長諾姆(Kristi Noem)。

新聞周刊(Newsweek)29日報導，必發目前顯示眾院共和黨團第三號人物斯特凡尼克出任川普副手的賠率為9/2，玩家下注2元，命中可獲9元，諾姆賠率為6/1。

退出共和黨初選後改為川普背書的印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)也被某些媒體點名可能出任川普副手，目前在必發網站顯示賠率為15/2。

川普任內內閣成員之一、前任住屋及都市發展部長卡森(Ben Carson)賠率有10/1。

川普在初選當中僅剩對手、前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)目前顯示賠率有11/1。退出初選後改為川普背書的南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)，目前賠率則為14/1。

岱頓大學(University of Dayton)政治系副教授狄凡恩(Christopher Devine)對新聞周刊指出，川普挑選副總統時，比較在意的條件是忠誠，而非能力。

他說，川普應該挑選足以勝任的人選才是，研究顯示選民會支持做出合理選擇的候選人，唾棄明顯不合格的人選。

狄凡恩表示，估計川普會挑選已經展現願意無怨無悔效忠到底的人選，全盤接受川普任何說詞或極端政策，從這個角度看來，毫無公職經驗的拉馬斯瓦米頗有機會，但斯特凡尼克希望更高，因為她除了有公職經驗，已多次實例證明自己是川普鐵粉，願意為了討好川普而發言或行動。

英國賭盤看好眾院共和黨會議主席斯特凡尼克(左)出線成為川普競選總統副手。(路透)
英國賭盤看好眾院共和黨會議主席斯特凡尼克(左)出線成為川普競選總統副手。(路透)

川普 共和黨 眾院

上一則

全美兒童性剝削案新高 1/31聽證會研議

下一則

洩露川普稅表 國稅局前顧問判刑5年

延伸閱讀

川普：重返白宮將對中國大徵關稅 使汽車業回到美國

川普：重返白宮將對中國大徵關稅 使汽車業回到美國
拜登擬邀歐巴馬、柯林頓助拳 3總統史無前例同台募款

拜登擬邀歐巴馬、柯林頓助拳 3總統史無前例同台募款
川普副手人選 歐洲網路博弈賭盤最看好斯特凡尼克

川普副手人選 歐洲網路博弈賭盤最看好斯特凡尼克
鐵票流失 拜登訪南卡深入非裔選區拉票

鐵票流失 拜登訪南卡深入非裔選區拉票

熱門新聞

限量版的星巴克聯名款網紅保溫杯Stanley很受民眾歡迎。(截取自Stanley官網)

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

2024-01-25 13:49
德州奧斯丁(Austin)推出「保證基本收入」(guaranteed basic income)實驗計畫，一年期間為低收入家庭每戶無條件發放1000元，試辦結果調查統計出爐。(Pexels）

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

2024-01-29 12:21
當街朝中國籍女子潑化學物品嫌犯被捕。(截取自檀香山警局影片)

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

2024-01-26 10:40
矽谷谷歌華裔工程師陳立人家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

2024-01-21 20:58
一旦裁員潮來臨時，完全遠距上班員工(fully remote employees)恐將首當其衝，比其他同事更容易遭到裁撤，完全遠距勞工也是最容易辭職的族群。(Pexels)

裁員潮來臨 這些員工更容易丟飯碗

2024-01-26 12:56
2023年民眾領取社安金福利雖然增加，但在報稅時可能需要補稅。(美聯社)

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

2024-01-24 20:47

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺